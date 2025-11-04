Neste domingo ocorre mais uma edição do Mercado de Arte, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul

Feira ocorre neste domingo (9), no Centro de Cultura Ordovás. Juliane Ribas / Divulgação

Neste domingo (9), ocorre mais uma edição do Mercado de Arte, no Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312). A feira, que se inicia às 15h30min, é voltada para produções artísticas do segmento das artes visuais com obras de diferentes linguagens e técnicas.

O evento contará com a exposição e comercialização de obras envolvendo fotografias, serigrafias, gravuras, xilogravuras, litogravuras, desenhos, pinturas, esculturas, aquarelas, colagens, fanzines e lambe-lambe.

Além da feira, às 16h ocorre a oficina Mini-Escultura de Papel, com Natalia Aia (SP).

Às 17h30min tem visita guiada ao Acervo Municipal de Artes Plásticas de Caxias do Sul (Amarp). O ponto de encontro será em frente à sala administrativa da Unidade de Artes Visuais, no térreo do Centro de Cultura.

Artistas participantes

Veja quem expõe nesta edição:

Alex Pessôa

Diogo Borba

Gesiel Oliveira

Íkaro

Larissa Pasqualotto Scopel

Luana Bacana

Marciah Casal

Maff

Marias Lavrandeiras

Marina Procházka

Sabrina Dani

Sergio Rodrigues

Tesla Studio

Vibiana Cornutti de Lucena

Victor Hugo Porto