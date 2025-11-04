Neste domingo ocorre mais uma edição do Mercado de Arte, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul

Neste domingo (9), ocorre mais uma edição do Mercado de Arte, no Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312). A feira, que se inicia às 15h30min, é voltada para produções artísticas do segmento das artes visuais com obras de diferentes linguagens e técnicas.
O evento contará com a exposição e comercialização de obras envolvendo fotografias, serigrafias, gravuras, xilogravuras, litogravuras, desenhos, pinturas, esculturas, aquarelas, colagens, fanzines e lambe-lambe.
Além da feira, às 16h ocorre a oficina Mini-Escultura de Papel, com Natalia Aia (SP).
Às 17h30min tem visita guiada ao Acervo Municipal de Artes Plásticas de Caxias do Sul (Amarp). O ponto de encontro será em frente à sala administrativa da Unidade de Artes Visuais, no térreo do Centro de Cultura.
Artistas participantes
Veja quem expõe nesta edição:
- Alex Pessôa
- Diogo Borba
- Gesiel Oliveira
- Íkaro
- Larissa Pasqualotto Scopel
- Luana Bacana
- Marciah Casal
- Maff
- Marias Lavrandeiras
- Marina Procházka
- Sabrina Dani
- Sergio Rodrigues
- Tesla Studio
- Vibiana Cornutti de Lucena
- Victor Hugo Porto