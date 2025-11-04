Cultura e Lazer

Programe-se!
Notícia

Neste domingo ocorre mais uma edição do Mercado de Arte, no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul

A feira é voltada para produções artísticas do segmento das artes visuais com obras criadas a partir de diferentes linguagens e técnicas. A entrada é franca

Gabriela Alves

