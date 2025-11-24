Natal nos Vinhedos, em Bento Gonçalves, se inicia nesta sexta-feira com show da Família Lima

A abertura oficial da quarta edição do evento terá apresentação da Família Lima, às 20h. Divulgação / Divulgação

Com entrada gratuita, o Natal nos Vinhedos, em Bento Gonçalves, se inicia nesta sexta-feira (28). A programação ocorrerá sempre às sextas e aos sábados até 13 de dezembro, a partir das 18h. O evento contará com mais de 15 shows e diversos estabelecimentos enogastronômicos.

A abertura oficial da quarta edição traz para o palco a Família Lima, às 20h, no Km 21 da RS-444, em frente à Vinícola Miolo. Com mais de 30 anos de carreira, o grupo liderado por Lucas Lima une música clássica e pop. No repertório, o grupo passará por temas eruditos, como “Verão”, de Vivaldi, pelo folclore, caso de “Funiculi Funiculá” e, claro, pelas universais canções natalinas, como “Bate o Sino” e “Noite Feliz”.

Neste ano, novamente, o palco principal será uma mescla de artistas regionais com nomes estaduais e nacionais. Além da Família Lima, sobem ao palco: Rodrigo Soltton, Ragazzi dei Monti, Dirceu Pastori e Cavatappi, com suas canções italianas e do pop mundial, e os performáticos grupos Tholl e Cia Sorriso com Arte. Entre as estreias desta edição estão o espetáculo “O Natal do Guri de Uruguaiana”, o tenor Alexandre Borges e a montagem “Christmas Celebration”, atração deste sábado (29).

Além do palco principal, o Natal nos Vinhedos repete o Palco Rua, sucesso adicionado à edição passada do evento. O espaço receberá DJs antes do início das apresentações do palco principal e shows após, oferecendo uma opção para quem quiser esticar um pouco mais a permanência na festa.

Para promover uma experiência que coloca o visitante diretamente em contato com a cultura enogastronômica da região, o evento contará com a presença de vinícolas e restaurantes.

Tudo isso poderá ser aproveitado degustando a famosa gastronomia local. Vinhos, espumantes e sucos de vinícolas de Bento Gonçalves, Monte Belo do Sul e Santa Tereza, além de restaurantes dessas mesmas cidades, estarão em pequenas tendas às margens da rodovia – o trecho onde ocorre a programação é bloqueado para a passagem de veículos. No local, grandes mesas serão colocadas na rodovia para que o público possa fazer suas refeições e acompanhar os shows.

Leia Mais Prefeitura de Caxias passa a bloquear trecho da Júlio de Castilhos para garantir segurança durante visitação ao túnel de led

Como chegar até o local

Durante os dias de festa, haverá transporte disponível, facilitando o deslocamento até o local do evento. A empresa Monte Belo fará serviço de transfer, sempre com saída e chegada na Vinícola Aurora (Rua Olavo Bilac, 500, Bairro Cidade Alta), em três horários. As partidas ocorrerão às 18h, às 19h e às 20h. Já os retornos serão às 20h, às 21h30min e às 23h. O bilhete custará R$ 35 e o passageiro ganhará uma taça personalizada do evento. Também haverá o serviço de táxi, com diversos motoristas parceiros cadastros em um ponto próximo ao local do evento, para quem quiser retornar em outros horários.

Para quem for de carro, haverá a opção de estacionamento na Miolo, com vagas limitadas e acesso exclusivo pelo 40 da Leopoldina. O trânsito na RS-444, principal via de acesso para quem vem de Bento Gonçalves, estará bloqueado a partir da vinícola Cave do Sol: a partir das 17h30min nas sextas-feiras e das 17h aos sábados. O mesmo bloqueio vale para o acesso à Santa Lúcia. Também é possível acessar o evento pela Via Trento (6 da Leopoldina). Basta seguir as orientações das autoridades de trânsito que estarão monitorando as estradas da região.

Mais informações estão disponíveis nas redes sociais do Natal nos Vinhedos.

Leia Mais Últimas vagas para colheita noturna em vinícola do Vale dos Vinhedos

Confira a programação completa:

28 de novembro

18h: DJ Nairo (Palco Rua)

DJ Nairo (Palco Rua) 19h: Orquestra de Sopros de Faria Lemos e Coral Canarinhos de Bento Gonçalves

Orquestra de Sopros de Faria Lemos e Coral Canarinhos de Bento Gonçalves 20h15min: Família Lima (Orquestra)

Família Lima (Orquestra) 22h30min: Marlo Mártin ‘Do Samba ao Rock’ (Palco Rua)

29 de novembro

18h: DJ Fabiano (Palco Rua)

DJ Fabiano (Palco Rua) 19h: Trebbiano – Especial de Natal

Trebbiano – Especial de Natal 20h15min: Musical Christmas Celebration - Uma celebração ao Natal (teatro)

Musical Christmas Celebration - Uma celebração ao Natal (teatro) 22h30min: Vitor Henrique e Gabriel (Palco Rua)

5 de dezembro

18h: DJ Nairo (Palco Rua)

DJ Nairo (Palco Rua) 19h: Cavatappi – Um Natale Favoloso

Cavatappi – Um Natale Favoloso 20h15min: Tenor Dirceu Pastori e Banda

Tenor Dirceu Pastori e Banda 22h30min: Acústica Rock (Palco Rua)

6 de dezembro

18h: DJ Nairo (Palco Rua)

DJ Nairo (Palco Rua) 19h: Rodrigo Soltton

Rodrigo Soltton 20h15min: O Natal do Guri de Uruguaiana

O Natal do Guri de Uruguaiana 22h30min: Jai Trivelin (Palco Rua)

12 de dezembro

18h: DJ Fabiano (Palco Rua)

DJ Fabiano (Palco Rua) 19h: Tenor Alexandre Borges

Tenor Alexandre Borges 20h15min: Tholl a Noite de Natal (Circo/teatro)

Tholl a Noite de Natal (Circo/teatro) 22h30min: Pablo Henrique (Palco Rua)

13 de dezembro