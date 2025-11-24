Cultura e Lazer

Natal nos Vinhedos, em Bento Gonçalves, se inicia nesta sexta-feira com show da Família Lima

Com entrada gratuita, a programação ocorrerá sempre às sextas e aos sábados, nos dias 28 e 29 de novembro e 5, 6, 12 e 13 de dezembro, a partir das 18h, em frente à Vinícola Miolo no Vale dos Vinhedos

Camila de Oliveira

