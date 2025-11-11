Cultura e Lazer

"Tem Arte na Favela”
Notícia

Museu a céu aberto no bairro Euzébio Beltrão de Queiróz, em Caxias, será entregue dia 23

Arte urbana, memória e inclusão querem transformar a região no Museu de Arte Regina Rodrigues Machado

Marcos Cardoso

