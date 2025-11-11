Museu a céu aberto no bairro Euzébio Beltrão de Queiróz, em Caxias, será entregue dia 23

Caminhada de professores da rede municipal pelo Beltrão. Vielas Espaço Cultural / Divulgação

É com o objetivo de dar um novo olhar ao bairro Euzébio Beltrão de Queiróz, em Caxias do Sul, que chega o Tem Arte na Favela. A ideia é evidenciar ainda mais as cores vibrantes dos muros da região e, com isso, criar um museu a céu aberto, que homenageará Regina Rodrigues Machado (1919–2004), figura histórica e lembrada pelo trabalho comunitário no local.

O Museu de Arte Regina Rodrigues Machado será entregue oficialmente à comunidade no dia 23. Um inventário das 70 obras de graffiti e muralismo que já estão por lá, produção de dois novos murais e a implantação de recursos de acessibilidade e audiodescrição marcarão aquele final de semana. Moradora desde a década de 1950, Regina foi líder social, costureira e fundadora do Clube de Mães, organizando ações de apoio e celebrações que marcaram gerações.

— É reconhecer todo o trabalho e dar visibilidade a essas mulheres como a dona Regina. (Ela foi) uma grande liderança feminina, que aqui no bairro tem várias, mas nem sempre aparecem, por isso que esse trabalho vai levar o nome dela. Ela foi uma pessoa que fez parte da minha infância — diz Fernando Morais, presidente do Vielas Espaço Cultural e idealizador do projeto.

A proposta é transformar o Beltrão de Queiróz em um ponto turístico cultural e de memória viva, que reafirma a identidade periférica local e amplia o acesso à arte e à cultura. As pinturas do bairro já foram reconhecidas pelo Ministério da Cultura como Museu a Céu Aberto.

Entre as atividades de novembro, mês da Consciência Negra, o projeto promove visitas mediadas ao Graffitour, uma imersão de cerca de um quilômetro pelas ruas do bairro, para professores da rede municipal de ensino. A primeira caminhada ocorreu no dia 7 e a segunda está marcada para esta sexta-feira (14).

— Apesar de ser um trabalho muito reconhecido no Brasil, a ideia é nos fortalecer porque em Caxias é muito complicado. Temos o trabalho, mas não é muito divulgado por ser dentro de uma periferia. Acredito que trazendo pessoas de fora, elas vão ver a realidade e vão quebrar alguns pré-conceitos.

Nos dias 22 e 23 ocorrerá a produção de murais autorais dos artistas residentes Rusha Silva e Niggaz e do artista convidado Erick Citron, feira de mulheres empreendedoras, show musical com o rapper Nego Dinóia e oficina de Graffiti com o artista plástico Andrigo Martins. Também no dia 23, durante a entrega oficial, haverá visita mediada ao Graffitour com audiodescrição.

Como visitar

Para visitar o museu, o Vielas Espaço Cultural promove o Graffitour, um passeio guiado pelas ruas e becos do bairro para que os visitantes possam conhecer mais sobre as obras de arte e também sobre a história do território.

Para participar, basta entrar em contato com o Vielas pelo Instagram ou pelo e-mail vielas.espacocultural@gmail.com.

A rota começa no muro lateral do Cemitério Público Municipal, com duração aproximada de duas horas. O trajeto tem morros e escadas e a caminhada é de cerca de um quilômetro. Durante o percurso, o guia faz paradas para idas ao banheiro, hidratação e café na sede do Vielas.

Há três modalidades de visita:

Educacional : para instituições de ensino (sem taxas);

: para instituições de ensino (sem taxas); Turística: individual ou em grupo (R$ 20);

individual ou em grupo (R$ 20); Experiência na favela: individual ou em grupo (R$ 30);