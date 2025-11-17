Muro do Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias, é revitalizado com obras de artistas caxienses

Foi concluída neste domingo (16) a revitalização do muro do Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul. Os painéis, feitos por 75 artistas caxienses, apresentam o tema diversidade étnica e cultural, trazendo símbolos, referências e personalidades marcantes da história caxiense e gaúcha. A ação faz parte da Temporada da Cultura Negra 2025.
O processo de revitalização iniciou na última terça-feira (11) e os artistas Fernanda Rieta, Vitória Catarina, Gustavo Gomes, Mairon Carvalho, Andrigo Martins e Fabio Panone Lopes foram os responsáveis pela organização geral do projeto.