Muro do Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias, é revitalizado com obras de artistas caxienses

Foi concluída neste domingo (16) a revitalização do muro do Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul. Os painéis, feitos por 75 artistas caxienses, apresentam o tema diversidade étnica e cultural, trazendo símbolos, referências e personalidades marcantes da história caxiense e gaúcha. A ação faz parte da Temporada da Cultura Negra 2025.