Cultura e Lazer

"Éden"
Notícia

Mostra com miniesculturas de papel estreia nesta sexta-feira na Galeria de Artes, no Centro de Cultura Ordovás

Exposição da artista visual Natalia Aia, de São Paulo, foi selecionada pelo edital de ocupação e oferece oficinas gratuitas de escultura de papel

Pioneiro

