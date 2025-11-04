Mostra com miniesculturas de papel estreia nesta sexta-feira na Galeria de Artes, no Centro de Cultura Ordovás

Nesta sexta-feira (7), às 19h, ocorrerá a abertura da exposição da artista visual Natalia Aia, de São Paulo, na Galeria de Artes, localizada no Centro Municipal de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho (Rua Luiz Antunes, 312, bairro Panazzolo). A entrada é gratuita.
A mostra, intitulada Éden, tem como objetivo democratizar o acesso à arte e ampliar o conhecimento sobre a diversidade de espécies biológicas que habitam jardins ao redor do mundo. Na exposição, o visitante é convidado a descobrir, nas miniesculturas de papel interativas, observadas por meio de lupas e acompanhadas por microcasas, a expressão artística da natureza.
Além da exposição, haverá duas oficinas de escultura de papel ao Programa Educativo UAV. O encontro será direcionado aos estudantes da Escola Estadual Irmão José Otão (Rua Luiz Antunes, 807, no bairro Panazzolo) e outro aberto ao público, que será neste domingo (9), às 16h. A atividade tem vagas limitadas e é voltada a maiores de 16 anos.
A oficina de escultura de papel utilizará a técnica para a elaboração de uma miniescultura de casa e contará com breves reflexões que buscam convidar à subjetividade de cada participante por meio da criação de esculturas de casas de papel. Cada participante irá elaborar uma casa básica, acompanhada de cores, tamanhos e elementos que expressem sua identidade. As inscrições são gratuitas através do site da Unidade de Artes Visuais.
A visitação gratuita ocorre até 7 de dezembro, nas segundas, das 9h às 16h; terças a sextas-feiras, das 9h às 22h; aos finais de semana e feriados, das 14h às 22h. Classificação indicativa livre.
Conheça a artista
Natalia Aia cultiva miniesculturas de papel acompanhadas por lupas, como via do exterior para o interior. Sua pesquisa poética é permeada por ecologia, Gaston Bachelard, Manoel de Barros e pela contemplação da presença sublime existente na micronatureza transcendente.
Bióloga pela Universidade Federal de Lavras (UFLA, 2015), artista visual pela Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP, 2019) e pós-graduada pela PUC-MG (2024), realizou exposições individuais pelo Centro Cultural UFSJ (2025), pelo Jardim Botânico de São Paulo (2024), pela Secretaria de Cultura de Uberlândia (2025 e 2024), pelo Sesc-SC (2024 e 2023), pela Galeria Poente (2023), pela Galeria Ivone Weis (2023), pelo SESC-PR (2022) e pelo FMC-SJC (2021).
Participou de exposições coletivas pelo FMC-SJC (2025), pela Galeria Poente (2021), pelo ProAC (2020) e pela Galeria Ivone Weiss (2018). Integrou o 53º Salão de Arte Contemporânea de Piracicaba (2024), o 18º Salão Ubatuba de Artes Visuais (2022), o 8º Salão Fundarte de Arte de Montenegro (2022) e o 23º Salão de Artes Visuais de Vinhedo (2017).
Serviço:
Abertura da Exposição “Éden”, de Natalia Aia
- Quando: sexta-feira (7), às 19h
- Onde: Galeria de Artes, no Centro Municipal de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho (Rua Luiz Antunes, 312, bairro Panazzolo)
- Quanto: visitação gratuita
- Classificação indicativa: livre
Roda de conversa de abertura da exposição “Éden”, de Natalia Aia
- Atividade com intérprete de Libras
- Quando: sexta-feira (7), às 19h
- Onde: Galeria de Artes, no Centro Municipal de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho (Rua Luiz Antunes, 312, bairro Panazzolo)
Oficina: Miniescultura de Papel | Oficina integrante do Mercado de Arte
- Técnica de modelagem de papel (diferente da técnica de origami)
- Quando: domingo (9), às 16h
- Onde: Galeria de Artes, no Centro Municipal de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho (Rua Luiz Antunes, 312, bairro Panazzolo)
- Inscrições através do site da Unidade de Artes Visuais
- Classificação: maiores de 16 anos