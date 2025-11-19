Mississippi Delta Blues Festival dá a largada para sua 16ª edição nesta quinta-feira, em Caxias do Sul

Bob Stroger, o carismático e icônico cantor de blues de Chicago, volta a Caxias do Sul acompanhado dos catarinenses da The Headcutters Ricardo Jair / Divulgação

Os acordes e a batida do blues irão voltar a reverberar por Caxias do Sul, desta vez no bairro Nossa Senhora de Lourdes. Pela primeira vez, o Mississippi Delta Blues Festival será realizado no complexo Fabbrica, a partir desta quinta-feira (20) até sábado (21). Em sua 16ª edição, o evento se apresenta como Windy City Edition, numa homenagear à "cidade ventosa" de Chicago, onde o blues se eletrificou no início dos anos 1940.

Serão quatro palcos, por onde irão passar mais de 20 atrações (confira o mapa abaixo). O dono da festa será o baixista Bob Stroger, que aos 94 anos se mantém em plena atividade e retorna ao MDBF após seis anos. Por conta da ocasião especial, o Front Porch Stage, a tradicional "casinha do blues", onde Bob Stroger se acostumou a iniciar seus shows dizendo "bem-vindos à minha casa", será elevada ao patamar de palco principal.

Localize-se no mapa do MDBF 2025, no complexo Fabbrica Divulgação / Divulgação

Outras atrações de peso retornam ao festival neste ano, como o guitarrista carioca Alamo Leal, o também guitarrista gaúcho Cris Crochemore, radicado nos EUA, onde mantém uma carreira consolidada na cena do blues, além dos catarinenses da The Headcutters, os principais expoentes do estilo tradicional de Chicago no Brasil. Destaque também para os porto-alegrenses Money Man & The Cashmakers, que se dedicam a esta mesma tradição consagrada por nomes como Muddy Waters, Little Walter e Sonny Boy Williamson.

Complexo gastronômico e cultural Fabbrica recebe pela primeira vez o Mississippi Delta Blues Festival, que está em sua 16ª edição Anselmo Cunha / Agencia RBS

Para além da música, o público poderá degustar os pratos e as bebidas servidos nos espaços gastronômicos que atendem no Fabbrica (Salvador Tap Room, Becco Pizza Bar, Obra Bar e Nix Bar & Cozinha). Uma novidade são os rótulos de cerveja criados exclusivamente para o evento pela Salvador Brewing Co., em quatro estilos diferentes. Outra novidade é a parceria com o coletivo Vamos Juntim, que reúne diversas marcas locais independentes na área da moda e decoração.

O idealizador do festival de blues, Toyo Bagoso, saúda as novas parcerias e destaca a importância histórica do local onde está instalado o complexo Fabbrica para Caxias do Sul. As ruínas da antiga Cantina Luiz Michelon são um símbolo da imigração italiana na região e da vocação industrial de Caxias, da mesma forma que Chicago cresceu com a força da sua indústria siderúrgica e de seus imigrantes _ em sua maioria negros oriundos dos estados sulistas onde o blues nasceu:

_ O Complexo Fabbrica é um lugar e um parceiro apropriado para receber o evento, especialmente por fazer essa conexão com o tema da migração, que é muito caro tanto para o blues quanto para Caxias. O cultivo da uva e a industrialização, com uma forte participação das vinícolas dão um forte contexto histórico, que está em cada canto do complexo.

A entrada no complexo Fabbrica durante os dias do evento será apenas mediante a apresentação dos ingressos para o MDBF, que estão à venda pelo site do evento. Os valores variam entre R$ 85 e R$ 230, com opções de meia entrada e ingresso solidário.

PROGRAMAÇÃO DO FRONT PORCH STAGE (PALCO PRINCIPAL)

Banda caxiense The Cotton Pickers celebra 15 anos dedicados ao blues como uma das atrações do MDBF Acervo pessoal / Divulgação

Quinta (20)

19h45min: The Headcutters (SC)

22h: Maurício Sahady (RJ) & The Lucky Dice (RJ) feat. Álamo Leal (RJ)

00h15min: Gonzalo Araya & Tomas Gumucio (Chile)

Sexta (21)

19h45min: The Cotton Pickers – 15 Anos & Mari Kerber (RS) + Guests

22h: Keeshea Pratt (USA) & Prado Brothers Band (SP)

00h15min: Destilaria Corleone (RS)

Sábado (22)

19h45min: Rodrigo Eberienos (RJ)

22h: Bob Stroger (Chicago/USA) & The Headcutters (Itajaí/SC)

00h15min: Cris Crochemore (RJ–USA) & Álamo Leal (RJ) + The Lucky Dice (RJ)







