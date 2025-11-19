Cultura e Lazer

Festa blueseira
Notícia

Mississippi Delta Blues Festival dá a largada para sua 16ª edição nesta quinta-feira, em Caxias do Sul

Evento chega pela primeira vez ao bairro Nossa Senhora de Lourdes, movimentando o complexo Fabbrica até sábado, com mais de 20 atrações

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS