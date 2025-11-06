Mara De Carli e Karen Axelrud propõem um diálogo visual e poético, com exposição na Galeria Gerd Bornheim, em Caxias

Mara e Karen mantêm uma troca constante de experiências e referências artísticas, desde 2010, quando se conheceram. Porthus Junior / Agencia RBS

Em Dueto, parceria das artistas visuais Mara De Carli, de Caxias do Sul, e Karen Axelrud, de Porto Alegre, pode ser contemplada a partir desta quinta-feira (6), às 19h. A mostra, em cartaz na Galeria Municipal de Arte Gerd Bornheim, reúne mais de 50 obras produzidas ao longo dos últimos 15 anos, em diversas técnicas como pintura, gravura em metal, xilogravura, colagem e vídeo.

O diálogo entre as artistas, iniciado em 2010, durante uma viagem de estudos sobre arte contemporânea, é o ponto de partida para a exposição. Desde então, Mara e Karen mantêm uma troca constante de experiências e referências artísticas, que se intensificou nos últimos meses de preparação para o projeto.

— Quando surgiu o convite para a exposição, pensei imediatamente na Karen, porque nossas obras se aproximam e se distanciam de maneiras interessantes — diz Mara De Carli.

Desde aquele primeiro encontro, as conversas entre as duas artistas se transformaram em uma parceria construída na escuta e na confiança.

— A maioria das minhas exposições é solo, e eu queria fazer algo diferente, junto com outra pessoa. Pensei direto na Mara. Tudo foi muito natural, construído no diálogo, algo que, pra mim, é cada vez mais raro hoje em dia — conta Karen Axelrud.

Em Dueto propõe uma reflexão sobre aproximações e diferenças, evidenciado por meio da poética singular de cada artista e das intersecções que emergem desse encontro. O resultado é um conjunto de obras que se comunicam entre si, criando novas leituras e sentidos a partir do diálogo visual.

— No início, pensei apenas em Dueto, mas o Em Dueto fala do agora, do tempo presente, das nossas conversas e da montagem. É sobre estar junto, trocando, criando em diálogo — poetiza Karen.

Para Mara, o nome também reflete o modo como as obras se aproximam sem se fundir totalmente.

— Nós temos linguagens diferentes, mas as obras dialogam. A exposição mostra esse encontro e esse afastamento. O dueto entre duas poéticas que se cruzam — enfatiza Mara.

A exposição traz obras recentes e de diferentes períodos de ambas as artistas. Mara apresenta xilogravuras, técnica que domina e subverte com experimentação constante.

— A xilogravura, normalmente, é uma técnica de reprodutibilidade. Mas eu trabalho o oposto: faço tiragens únicas, sobrepondo camadas, criando transparências e veladuras que remetem à pintura — explica.

Já Karen traz gravuras em metal, pinturas e um vídeo selecionado em conjunto com Mara.

— Eu quis trazer a gravura porque ela é uma técnica manual, que exige tempo e repetição. São obras que convidam o olhar demorado. É um movimento contrário ao ritmo acelerado do mundo digital. Acho que o que une nossos trabalhos é essa vontade de desacelerar, de propor um olhar mais atento e humano — comenta Karen.

Uma das decisões mais marcantes das artistas foi não identificar as obras com o nome de cada uma.

— Queremos que as pessoas observem sem saber o que é da Mara e o que é meu. Misturamos tudo. Terá um QR Code para quem quiser ver informações adicionais, mas o importante é deixar o público livre para criar suas próprias relações — avalia Karen.

Confira algumas obras:

Programe-se