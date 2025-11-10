Cultura e Lazer

“Farroupilha Lê suas Raízes”
Notícia

Mais de quatro mil livros foram vendidos na 34ª Feira do Livro de Farroupilha, que se encerrou domingo

Estimativa da organização é de que mais de sete mil pessoas passaram pela Praça da Emancipação durante os dias de feira

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS