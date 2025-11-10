Mais de quatro mil livros foram vendidos na 34ª Feira do Livro de Farroupilha, que se encerrou domingo

O tema desta edição foi “Farroupilha Lê suas Raízes”. Divulgação / Divulgação

Com o tema Farroupilha Lê suas Raízes, a 34ª Feira do Livro de Farroupilha se encerrou no último domingo (9) e com mais de quatro mil livros comercializados. A estimativa da organização é de que mais de sete mil pessoas passaram pela Praça da Emancipação ao longo dos dias de feira.

Nesta edição, o patrono foi o escritor e agora membro da Academia Farroupilhense de Artes Literárias e Culturais (Afalic), Marcos Balbinot. Ainda durante a feira foram lançadas oito obras literárias e registradas inúmeras sessões de autógrafos, bate-papo com escritores, rodas de conversas e palestras.

A feira também sediou o lançamento e a posse de oito membros da Academia Farroupilhense de Artes Literárias e Culturais e foi palco para as premiações do XXIII Concurso Regional de Contos, Crônicas e Poesias Oscar Bertholdo, do 4º Desafio Literário 2024 e do 4º Concurso de Redações Rádio Miriam.