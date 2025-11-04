Mais de 80 alunos de turmas de aprendizagem instrumental e iniciação musical participam de concerto nesta quinta-feira em Caxias

Alunos do Programa Florescer. Programa Florescer / Divulgação

Nesta quinta-feira (6), os alunos dos cursos de aprendizagem instrumental e iniciação musical do Programa Florescer, de Caxias do Sul, apresentam o concerto “Florescer Emoções”.

Ao todo, mais de 80 jovens sobem ao palco da Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), às 19h30min, para contar a história da protagonista Maria, que, ao descobrir as melodias de sua caixinha de música, é conduzida por uma jornada de descobertas, lembranças e reflexões.

A entrada é gratuita, e o público pode contribuir com a doação de 1kg de alimento não perecível. A direção artística é de Felipe Dalbosco e Reginaldo Devens Araldi.