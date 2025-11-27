Mais de 200 alunos irão participar do 4º Artstage Music Festival, em Caxias, na próxima semana

Registro da última edição do Artstage Music Festival, ocorrida no ano passado Lu Ruzzarin Basso / Divulgação

A Artstage Music Center realiza na próxima semana a quarta edição do festival que marca o ponto alto do ano letivo na escola de música, localizada no bairro Panazzolo. Será no Teatro Municipal Pedro Parenti (Casa da Cultura), nos dias 2, 3 e 4 (terça a quinta-feira), sempre às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Uniticket.

O Artstage Music Festival deverá reunir cerca de 220 alunos dos mais diversos instrumentos, que montam bandas e ensaiam ao longo do ano para viver este momento, junto com os professores. Serão apresentadas 21 músicas por noite, sendo em sua maioria clássicos do rock.

O evento conta com patrocínio da A'COR Prevenção e Performance, Akustica Musical e Hamburguer e cia.