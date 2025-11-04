Jovens caxienses produzem curta-metragem que será exibido no GNC Cinemas

As locações do curta-metragem foram as ruas do Loteamento Conquista, que fica no bairro Santa Corona, em Caxias do Sul. Mateus Frazão / Divulgação

O curta-metragem Operação Festa Surpresa, produzido por 20 estudantes do projeto social Cinema Conquista, realizado na Zona Sul de Caxias do Sul, terá exibido especial no dia 12 de novembro, no GNC Cinemas (Shopping Villagio Caxias).

A produção conta a história de um grupo de amigos que deseja celebrar o aniversário de um dos colegas e precisa localizar o DJ que fará a festa acontecer. A estreia será para os alunos das escolas dos participantes, mas a produção também ficará disponível para o público em geral posteriormente.

Leia Mais Projeto caxiense está na final do Prêmio Brasileiro de Design

Os participantes, entre 12 e 16 anos, fazem parte do projeto social Semente Conquista, realizado no Loteamento Conquista, no bairro Santa Corona. Nos encontros semanais promovidos, os adolescentes vivenciaram o cinema de perto, passando por teoria e prática de todas as principais áreas do segmento: roteiro, direção, produção, atuação, fotografia e som direto.

Depois das aulas, veio o momento de colocar tudo em prática. De acordo com a corroteirista e codiretora do filme, Natali Maciel, 14 anos, a ideia do curta surgiu a partir de conversas com o seu colega de função, Pedro Oliveira, a partir das vivências dentro do projeto Sementes, como as aulas de grafite, além de claro, um mistério envolvendo a busca de um DJ famoso.

Mas o desafio foi colocar todas essas ideias no papel e criar um roteiro de 12 minutos, conforme conta Natali:

— Eu sempre li muitos livros sobre narrativa de história, via filmes e séries, mas eu nunca tive a experiência de escrever um roteiro, saber o que colocar ali e foi uma experiência muito legal, aprendi muito. Senti que eu podia expressar o que eu queria dentro de um roteiro que eu mesma estava fazendo — diz a jovem.

Leia Mais Caxias do Sul abre circuito estadual de oficinas do Projeto Murais do Sul

Política cultural como instrumento de transformação social

Segundo o coordenador do projeto Semente, Rudimar Souza Camargo, também conhecido como DJ Hood, a oficina ofereceu conhecimento técnico da área e incentivou o trabalho em equipe, a autonomia dos adolescentes e até revelou jovens talentos.

— É a oportunidade de enxergar as diversas possibilidades que o audiovisual oferece e reforçar o papel da política cultural como instrumento de transformação social — avalia.

Leia Mais Saiba quem são os cinco guardiões do 12º Aldeia Sesc de Caxias do Sul

As aulas foram ministradas pelos profissionais Mateus Frazão (criador da iniciativa), Gregory Debaco, Marcelo Casagrande, Maicon Damasceno e Everton Severo. Depois da estreia, o curta-metragem será publicado na internet, podendo ser acessado pelo Instagram do projeto.

Sinopse do curta-metragem "Operação Festa Surpresa":

Em pleno aniversário, Felipe acaba de castigo. Determinados a não deixar a data passar em branco, seus amigos saem em busca do DJ Hood, a única pessoa capaz de transformar um castigo em celebração. O que eles não imaginavam é que, com o paradeiro do DJ desconhecido, teriam de realizar uma verdadeira operação para salvar o grande dia.

Ficha Técnica:

Roteiro e direção: Natali Maciel e Pedro Oliveira

Natali Maciel e Pedro Oliveira Elenco: Felipe Roos Godinho de Oliveira, Ester Artagabeitia Martins, Fagner Leal Rodrigues, Weslley Welington Fenski, Amanda Rodrigues Catarina, Fernanda Lazzarotto Monteiro, Pedro Oliveira, Maiara Cemin, Ivan de Souza Maciel, Rudimar Souza Camargo, Isaque Camargo Nunes, Gabriel Rodrigues Gebert, Michel Elia.

Felipe Roos Godinho de Oliveira, Ester Artagabeitia Martins, Fagner Leal Rodrigues, Weslley Welington Fenski, Amanda Rodrigues Catarina, Fernanda Lazzarotto Monteiro, Pedro Oliveira, Maiara Cemin, Ivan de Souza Maciel, Rudimar Souza Camargo, Isaque Camargo Nunes, Gabriel Rodrigues Gebert, Michel Elia. Fotografia e câmera: Isaque Camargo Nunes e Maxwell Leal da Silva

Som e trilha sonora: Nathanael da Silva Spido, Francisco da Silva Spido e Samuel Camargo Nunes

Produção: Gabriel Rodrigues Gebert

Edição: Natali Maciel e Pedro Oliveira

Assistentes: Lucas Ramos Leal, Nicolas Ramos Leal e Yuri Gabriel H. dos Santos