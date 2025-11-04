Cultura e Lazer

Produção local
Notícia

Jovens caxienses produzem curta-metragem que será exibido no GNC Cinemas

"Operação Festa Surpresa" é fruto do projeto Cinema Conquista, realizado no Loteamento Conquista, no bairro Santa Corona

Renata Oliveira Silva

