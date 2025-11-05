Humberto Gessinger se apresenta em Caxias do Sul neste sábado

Promessa é por um show intimista, que marca o lançamento do álbum "Revendo O que Nunca Foi Visto" (2025). Renan Mattos / Agencia RBS

Clássicos do rock gaúcho como Infinita Highway, Pra Ser Sincero e Refrão de Bolero vão ecoar em Caxias do Sul neste sábado (8). É que Humberto Gessinger sobe ao palco da All Need Master Hall, às 23h, para apresentar o Acústico Engenheiros do Hawaii.

Ainda há ingressos disponíveis, a partir de R$ 80 (+taxas) — ou R$ 40, no caso de meia-entrada —, à venda no site Minha Entrada.

A promessa é por um show intimista, que marca o lançamento do álbum Revendo O que Nunca Foi Visto (2025). O disco reúne dez registros ao vivo da atual turnê e traz duas faixas inéditas: Sem Piada Nem Textão e Paraibah, uma parceria com Chico César — outro ícone nacional que aterrissa na cidade, mas na semana seguinte, na quarta (12), como destaque da programação da Aldeia Sesc.