Humberto Gessinger se apresenta em Caxias do Sul neste sábado

Clássicos do rock gaúcho como Infinita Highway, Pra Ser Sincero e Refrão de Bolero vão ecoar em Caxias do Sul neste sábado (8). É que Humberto Gessinger sobe ao palco da All Need Master Hall, às 23h, para apresentar o Acústico Engenheiros do Hawaii.
Ainda há ingressos disponíveis, a partir de R$ 80 (+taxas) — ou R$ 40, no caso de meia-entrada —, à venda no site Minha Entrada.
A promessa é por um show intimista, que marca o lançamento do álbum Revendo O que Nunca Foi Visto (2025). O disco reúne dez registros ao vivo da atual turnê e traz duas faixas inéditas: Sem Piada Nem Textão e Paraibah, uma parceria com Chico César — outro ícone nacional que aterrissa na cidade, mas na semana seguinte, na quarta (12), como destaque da programação da Aldeia Sesc.
Com 40 anos de estrada, Humberto Gessinger, líder dos Engenheiros do Hawaii, soma 26 álbuns e oito DVDs, uma obra que o rendeu oito Discos de Ouro, um Disco de Platina e quatro DVDs de Ouro.