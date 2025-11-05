Cultura e Lazer

Humberto Gessinger se apresenta em Caxias do Sul neste sábado

Com 40 anos de estrada, o músico e compositor toca o Acústico Engenheiros do Hawaii, às 23h, na All Need Master Hall. Ainda há ingressos disponíveis

Luca Roth

