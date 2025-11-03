Grupo de Cordas da UCS leva o concerto "Cordas Brasileiras, Vozes Italianas", a Bento Gonçalves, neste domingo

Grupo de Cordas da UCS se soma à soprano Karina Dante e ao tenor Maicon Cassânego nesta série dedicada a unir repertórios brasileiros e italianos Divulgação / Divulgação

O Grupo de Cordas da Universidade de Caxias do Sul apresenta neste domingo (9), às 19h, no Santuário de Santo Antônio, em Bento Gonçalves, o concerto “Cordas Brasileiras, Vozes Italianas”. A entrada é gratuita.

O espetáculo reúne a soprano Karina Dante, o tenor Maicon Cassânego e o pianista Wagner Maciel, ao lado dos dez instrumentistas da formação da UCS. A circulação do projeto já passou por Caxias do Sul e Canela, e seguirá para Farroupilha, Guaporé, Flores da Cunha e São Sebastião do Caí.

Concebido para celebrar o diálogo entre a Música de Câmara brasileira e o Canto Lírico italiano, o programa é dividido em duas partes. A primeira traz composições de autores nacionais como Carlos Gomes, Ernani Aguiar e Heitor Villa-Lobos, destacando o caráter nacionalista e a riqueza sonora das cordas. Já a segunda parte, com participação dos solistas, é dedicada às árias e duetos de óperas italianas, entre elas La Traviata, de Verdi, e Turandot, de Puccini.