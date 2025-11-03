Cultura e Lazer

Grupo de Cordas da UCS leva o concerto "Cordas Brasileiras, Vozes Italianas", a Bento Gonçalves, neste domingo

Apresentação será no Santuário de Santo Antônio, às 19h, com entrada gratuita

