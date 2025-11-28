Grande Espetáculo Natal traz a magia do universo de Peter Pan a Caxias do Sul neste fim de semana

Registro da edição do ano passado, que reuniu 30 mil pessoas em duas noites. Expectativa para este ano é superar este número, segundo a organização Porthus Junior / Agencia RBS

Com a expectativa de superar o público de 15 mil pessoas em cada uma das duas noites do ano passado, o Grande Espetáculo de Natal terá sua nona edição neste fim de semana, em Caxias do Sul. No sábado e no domingo, a Rua Sinimbu, em frente à Casa Magnabosco, irá receber este que já está consolidado como o maior evento comunitário e gratuito da região, e que neste ano irá conduzir o público numa viagem à Terra do Nunca, da fábula de Peter Pan. As apresentações são gratuitas, a partir das 20h.

Mais uma vez a parte artística estará sob direção do pelotense João Bachilli, idealizador do Grupo Tholl, que desta vez contará com o caxiense Matheus Brusa como coordenador artístico, além de coreógrafo. O número de bailarinos saltou de 10 para 22, além de três crianças, que irão performar em um palco que também cresceu em relação ao ano passado.

Ao longo dos últimos meses, a equipe criativa do espetáculo, que tem ainda os regentes do Coro da Unimed, maestro Ivan Montanha e a maestrina Rosemeri Venturin, se debruçou na elaboração do roteiro, conectando o enredo natalino com o dá fábula infantil do início do século passado, conforme a temática proposta pelos diretores gerais do espetáculo, Pedro Horn Sehbe e Cali Troian.

Chegada da Papai Noel é sempre o punto alto do espetáculo Porthus Junior / Agencia RBS

- A inspiração em Peter Pan é principalmente na moral da história, embora assuma algumas referências estéticas e do enredo em si. Foi um processo de desconstruir e reconstruir a história em cima da ideia de afirmar a importância de se manter criança, se manter brincante, de não perder um lado imaginativo numa sociedade cada vez mais acelerada e apegada à tecnologia. Uma vida adulta que perde este lado lúdico se torna uma vida cinza - destaca Matheus Brusa.

Para Sehbe, a edição deste ano ganha um toque ainda mais especial, uma vez que o centro de Caxias do Sul está mais radiante para o Natal deste ano, com a roda gigante e o túnel de led da Avenida Júlio de Castilhos. É a primeira vez, desde a estreia, em 2016, que o poder público corresponde, de fato, ao chamamento para contribuir no sentido de oferecer uma decoração convidativa à população.

- É muito legal ver a população voltando para o centro e acho que o Grande Espetáculo tem sua parcela neste resgate, que ganha mais força com a parceria entre poder público e iniciativa privada. A gente sempre tenta levar às pessoas uma linguagem atual e transmitir uma mensagem que é natalina, mas que também é de esperança e da importância de sonhar, que neste ano ele vem simbolizada pela inspiração em Peter Pan _ comentou o empresário, em entrevista à jornalista Juliana Bevilaqua para o podcast Caixa Forte, que já está no ar.

Parte da equipe que realiza O Grande Espetáculo de Natal, reunida durante a apresentação do tema do evento para este ano, no final de outubro Porthus Junior / Agencia RBS

A parceria com a prefeitura também contribuiu para a retirada do pórtico e de um poste que atrapalham a estrutura. Com isso, foi possível colocar o palco numa posição mais alta e aumentar também a extensão da arquibancada, que terá 40 metros. Serão 2,5 mil lugares disponíveis, entre cadeiras e arquibancadas, por ordem de chegada. O espetáculo tem duração aproximada de 1h30min e classificação livre. Para quem não puder assistir in loco, haverá transmissão ao vivo pelo YouTube.

Em caso de chuva, a programação será transferida para segunda-feira (1º/12) e terça-feira (2/12). As atualizações podem ser acompanhadas pelas redes sociais oficiais do evento.

ATENÇÃO AO TRÂNSITO

Nos dias do espetáculo, todas as vagas de estacionamento da Rua Dr. Montaury, (entre a Rua Sinimbu e a Rua Os 18 do Forte) estarão bloqueadas, além do bloqueio total do acesso à Rua Sinimbu a partir da Rua Visconde de Pelotas, e bloqueio total da Rua Dr. Montaury a partir das 12h de sábado, permanecendo bloqueado para o domingo.

O Grande Espetáculo de Natal é um oferecimento de Lojas Magnabosco e Unimed Serra Gaúcha e conta com recursos do Ministério da Cultura, da Secretaria da Cultura do Estado (via Pró-Cultura RS) e da Secretaria Municipal da Cultura.







