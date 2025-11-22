Filhas de líder comunitária que dá nome ao primeiro museu aberto de Caxias do Sul celebram homenagem à mãe

As irmãs Marilene (E), 83, Maria Gabriela, 63, Dejanira, 70, e Anita Rodrigues Machado, 80 celebram a trajetória da mãe Ulisses Castro / Agencia RBS

Os últimos dias têm sido de emoção para as irmãs caxienses Dejanira, Maria Gabriela, Anita e Marilene. Mas nada que compare ainda a que irão sentir no domingo, quando será entregue o Museu de Arte Regina Rodrigues Machado, que agrega cerca de 70 grafites espalhados pelo bairro Euzébio Beltrão de Queiróz, e cujo nome homenageia sua mãe, líder comunitária que marcou gerações na luta por melhorias de vida para o bairro.

A atuação de Regina Rodrigues Machado se mistura com a do Clube de Mães Vovó Regina, fundado por ela para prestar serviço assistencial às moradoras do bairro. Ao longo de sua vida, a líder comunitária, que faleceu em 2003, organizou regularmente campanhas de doação de alimentos e materiais para abastecer as famílias mais carentes, além de costurar incontáveis enxovais para as mães da comunidade. Junto com o marido, o operário e sindicalista Florêncio Machado, Regina mantinha o hábito de entregar pessoalmente as doações, a fim de escutar as demandas dos moradores e garantir que ajudaria no que pudesse.

Realizado pelo Vielas Espaço Cultural, com recursos da Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul, o projeto Tem Arte na Favela é uma continuidade de ações anteriores que coloriram muros e paredes de casas do bairro, valorizando a arte urbana produzida na periferia e dando aos moradores uma sensação maior de pertencimento. Além da entrega do museu, o fim de semana terá diversas atividades culturais, que incluem a produção de novos murais por artistas locais (confira a programação abaixo).

Para as irmãs Machado, o reconhecimento à trajetória da mãe, que além de tudo o que fez pelo bairro ainda criou 14 filhos, trabalhando como faxineira e lavadeira, é um motivo a mais de orgulho quando se põem a recordar a própria história do bairro onde a família reside desde os anos 1950. Sequer havia, na época, o muro do cemitério, que é um dos locais grafitados pelo projeto – sendo todas as obras assinadas por mulheres.

Regina Rodrigues Machado Divulgação / Divulgação

– Desde o início deste projeto (Tem Arte na Favela) o bairro está mais alegre e mais feliz, que era o que a minha mãe sempre quis: que as pessoas sentissem que poderiam ter um lar feliz aqui neste lugar. Certamente ela está feliz onde estiver, sabendo que germinou a sementinha que ela plantou – conta Anita Machado, 80.

O Museu de Arte Regina Rodrigues Machado já nasce com o reconhecimento do Instituto Brasileiro de Museus, como um museu a céu aberto, sendo o primeiro de Caxias do Sul. O Graffitour, por sua vez, que é o passeio pelas ruas embelezadas pela arte urbana no Beltrão, é uma das 34 ações de 18 estados brasileiros finalistas da 38ª edição do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, promovido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Os vencedores serão anunciados no próximo dia 25.

PROGRAME-SE

Sábado (22)

8h às 12h e 13h às 17h: produção das obras de graffiti e muralismo com Rusha Silva, Niggaz e Erick Citron

Projeto Narrativas do Beltrão, do Grupo Terra Coletiva. Financiamento Fundo Social do Sicredi

814h: abertura

814h15min: oficina de Colagem com STANG

814h30min: retratos de família com Elis Bittencourt

815h: DJ Set Brasilidades com Paulinha Del Mar

817h: encerramento

Domingo (23)

88h às 12h e 13h às 17h: produção das obras de graffiti e muralismo com Rusha Silva, Niggaz e Erick Citron

813h às 17h: Feira de Mulheres Empreendedoras da União de Mulheres Brasileiras.

814h: Oficina de graffiti para crianças e adolescentes com Andrigo Martins

814h às 16h: atração musical com o DJ DiNoia