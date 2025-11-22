Cultura e Lazer

Reconhecimento
Notícia

Filhas de líder comunitária que dá nome ao primeiro museu aberto de Caxias do Sul celebram homenagem à mãe

Museu de Arte Regina Rodrigues Machado será entregue à comunidade neste domingo. Atrações do projeto "Tem Arte na Favela" irão ocorrer também no sábado 

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS