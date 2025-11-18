Exposição com a trajetória do DJ Hood estreará neste domingo, na Fluência Casa Hip Hop

A Fluência Casa Hip Hop está localizada na Rua Francisco Barbosa Velho, 132, no bairro Santa Fé. Fluencia Casa Hip Hop / Divulgação

Em Caxias do Sul, neste domingo (23), a partir das 15h, ocorrerá a "Exposição Artes A Discos" do DJ Hood. A mostra traz um recorte da trajetória de quase 30 décadas do artista na cultura hip-hop.

O evento também será palco do Bailinho da Fluência, com os DJs das oficinas, que são ministradas pelo DJ Hood, na Fluência Casa Hip Hop. Quem participará do evento é Dj Isa, Dj Veronica, Dj Rony, Dj NM, Dj Léu, Dj Charme, Dj Pi, Dj Kramer, Dj Snebur, e também terá como atração Dj Hood - Set de Vinil, e direito de Brusque (SC), Dj Leokdio - Set de Vinil.