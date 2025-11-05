Cultura e Lazer

Representações da cultura negra
Exposição "Atravessamentos: Entre o Visível e o Silencioso" abre nesta quinta-feira, em Caxias

Reunindo obras do Acervo Municipal de Artes Plásticas, o Amarp, mostra pode ser conferida na Galeria de Arte da UCS

Andrei Andrade

