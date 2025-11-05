Exposição "Atravessamentos: Entre o Visível e o Silencioso" abre nesta quinta-feira, em Caxias

Obra de Josias Silveira é uma das que compõem a mostra Divulgação / Divulgação

A Universidade de Caxias do Sul inaugura nesta quinta-feira (6), às 19h40min, a exposição “Atravessamentos: Entre o Visível e o Silencioso”, na Galeria de Arte do Bloco J (sala 402, 4º pavimento). A abertura contará com uma conversa entre os curadores, Lucila Guedes de Oliveira e Gelson Soares, que assinam a seleção das obras, pinçadas do Acervo Municipal de Artes Plásticas, o Amarp.

A mostra apresenta obras em diferentes linguagens, suportes e formatos, como gravura, pintura e desenho, destacando representações da cultura negra frequentemente mediadas por artistas que não compartilham dessa vivência. Há obras de Josias Silveira, Francisco Stockinger, Ilka Ilha de Souza, Jaime Antônio Piloni, entre outros.

Gravura da série "Errantes", de Francisco Stockinger, também integra a exposição Acervo Amarp / Divulgação

Realizada no mês da Consciência Negra, a exposição busca explorar as tensões entre imagens, símbolos e memórias culturais, convidando o público a um diálogo sensível sobre presença, ausência e silenciamento nas artes visuais.