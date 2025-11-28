Cultura e Lazer

Moda
Notícia

Estudante Vitória Gomes Mardero é a vencedora do Concurso UCS/Cootegal em 2025

O evento foi realizado pela primeira vez no Auditório Sescon, localizado no Bloco J da Universidade de Caxias do Sul

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS