Estudante Vitória Gomes Mardero é a vencedora do Concurso UCS/Cootegal em 2025

Vitória Gomes Mardero, do 6º semestre do curso de Moda, foi a vencedora do Concurso UCS/Cootegal. Bruno Zulian / Divulgação

A estudante Vitória Gomes Mardero, do 6º semestre do curso de Moda, foi a vencedora do tradicional Concurso UCS/Cootegal neste ano, com a coleção Yojiki. O evento foi realizado pela primeira vez no Auditório Sescon, localizado no Bloco J da Universidade de Caxias do Sul, na quarta-feira (26).

Além dela, as estudantes Gabrieli Milano Tomaz, com a criação Veraníqua — Relíquias de um Verão Ancestral, e Maria Luiza Sarate, com Passarim, receberam menções honrosas.

Sob coordenação das professoras Adriana Ferreira Conte e Gilda de Ross, o 24º Concurso UCS/Cootegal contou com a participação de 11 estudantes.

A banca avaliadora foi composta pelos jurados Leonardo Rodrigues (gestor comercial da Cootegal), Leda Stumpf Brehm (mestre em Design e Tecnologias), Luana Galafassi (bacharel Moda pela UCS e vencedora do Concurso Novos), Marília Valmorbida (bacharel em Moda e Design de Produto pela UCS) e Paula Segato (Estrategista Criativa e Designer de Moda).