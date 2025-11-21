Estação Téti recebe o espetáculo “Um Sonho de Natal” neste domingo, em Caxias do Sul

Atração chega de Gramado a Caxias do Sul, com duas sessões neste domingo Divulgação / Divulgação

A Estação Téti abre sua programação de fim de ano neste domingo (23) com o espetáculo “Um Sonho de Natal”, que chega de Gramado a Caxias do Sul para duas sessões, às 15h e às 17h. A montagem promete envolver crianças e famílias com uma narrativa leve e cheia de imaginação.

A história acompanha os irmãos João e Maria, que recebem do Papai Noel um presente inesperado: uma loja de doces natalinos. Ele sonha com um universo de biscoitos; ela, com um mundo de bengalinhas doces. Entre disputas açucaradas e muita fantasia, a dupla descobre que o espírito natalino vai além da competição.

Da união dos dois nasce o “Sonho de Natal”, doce simbólico que representa parceria, afeto e criação conjunta — mensagem central da peça, que busca proporcionar ao público uma experiência encantadora e familiar.

Segundo Cali Troian, diretora da Estação Téti, a proposta da agenda temática de Natal é oferecer aos frequentadores do espaço vivências lúdicas e afetivas, conectando arte, imaginação e convivência.

