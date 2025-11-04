Espetáculo “Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel”, tem datas confirmadas em Canela 

Neste ano vai se repetir a tradicional cena do Papai Noel descendo de rapel a Catedral de Pedra, em Canela. Halder Ramos / especial

Um dos espetáculos mais tradicionais da Região das Hortênsias durante o Natal, Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel, que ocorre em Canela, já tem datas confirmadas para dezembro. A atração, que integra a 38ª edição do Sonho de Natal de Canela, contará com a tradicional descida de rapel do Papai Noel pelas paredes externas da Catedral de Pedra.

Leia Mais Criação de artista caxiense vai representar o artesanato sustentável na COP30, em Belém

Agende-se

As apresentações ocorrem ao longo dos meses de dezembro e janeiro , totalizando 19 noites de espetáculo gratuito.

, totalizando 19 noites de espetáculo gratuito. O espetáculo foi confirmado para as seguintes datas: dias 5, 6, 12 e 13 de dezembro (sextas-feiras e sábados); de 19 a 23 de dezembro (de sexta até terça-feira, antevéspera de Natal); e de 25 a 30 de dezembro (de quinta a terça-feira); fechando a temporada em janeiro, de 1º a 4.

dias 5, 6, 12 e 13 de dezembro (sextas-feiras e sábados); de 19 a 23 de dezembro (de sexta até terça-feira, antevéspera de Natal); e de 25 a 30 de dezembro (de quinta a terça-feira); fechando a temporada em janeiro, de 1º a 4. Os espetáculos iniciam sempre às 21h, exceto no dia 28 de dezembro, quando será realizado às 22h, em razão do show do Grupo Rodeio.

Leia Mais Saiba quem são os cinco guardiões do 12º Aldeia Sesc de Caxias do Sul

Sinopse do espetáculo

No coração de Canela, a Catedral de Pedra se transforma no palco de um espetáculo que conta a história de uma jovem que cuida da Igreja Matriz de Canela. Então, ela encontra um senhor misterioso que revela, de forma poética e lúdica, os segredos da construção do maior símbolo da cidade.