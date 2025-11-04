Espetáculo “Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel”, tem datas confirmadas em Canela 

Um dos espetáculos mais tradicionais da Região das Hortênsias durante o Natal, Contos da Catedral: O Segredo do Velho Noel, que ocorre em Canela, já tem datas confirmadas para dezembro. A atração, que integra a 38ª edição do Sonho de Natal de Canela, contará com a tradicional descida de rapel do Papai Noel pelas paredes externas da Catedral de Pedra.
Agende-se
- As apresentações ocorrem ao longo dos meses de dezembro e janeiro, totalizando 19 noites de espetáculo gratuito.
- O espetáculo foi confirmado para as seguintes datas: dias 5, 6, 12 e 13 de dezembro (sextas-feiras e sábados); de 19 a 23 de dezembro (de sexta até terça-feira, antevéspera de Natal); e de 25 a 30 de dezembro (de quinta a terça-feira); fechando a temporada em janeiro, de 1º a 4.
- Os espetáculos iniciam sempre às 21h, exceto no dia 28 de dezembro, quando será realizado às 22h, em razão do show do Grupo Rodeio.
Sinopse do espetáculo
No coração de Canela, a Catedral de Pedra se transforma no palco de um espetáculo que conta a história de uma jovem que cuida da Igreja Matriz de Canela. Então, ela encontra um senhor misterioso que revela, de forma poética e lúdica, os segredos da construção do maior símbolo da cidade.
Ao longo do espetáculo, atores interagem com as projeções de luzes, conduzindo o público a uma experiência inesquecível. Durante a apresentação terá a descida de rapel do Papai Noel da torre da Igreja Matriz.