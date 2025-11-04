Espetáculo cênico em tributo a Freddie Mercury ganha nova temporada em Caxias do Sul

Fábio Schmidt em cena como Freddie Mercury Mauricio Concatto / Divulgação

Criado pelo ator catarinense radicado em Caxias do Sul Fábio Schmidt, o espetáculo cênico "Freddie Rock Star - The Show Must Go On", que presta tributo ao cantor Freddie Mercury, será apresentado em sete noites de novembro, no auditório do Sindiserv, em Caxias do Sul. Será nos dias 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 16, sempre às 20h.

Espécie de teatro documental, o espetáculo presta uma homenagem ao ídolo e conduz a plateia, por meio de um show às avessas, a reviver fatos, músicas e manchetes que marcaram a trajetória do cantor. Curiosidades pouco conhecidas sobre sua intimidade e os bastidores da carreira também integram a peça, que conta com dramaturgia do diretor mineiro Juarez Guimarães Dias.

Ingressos antecipados à venda por R$ 40 e R$ 20 (meia) na Do Arco da Velha Livraria e Café (Dr. Montaury, 1570) e 30 minutos antes do espetáculo na bilheteria.