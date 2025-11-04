Cultura e Lazer

Para relembrar a voz do Queen
Espetáculo cênico em tributo a Freddie Mercury ganha nova temporada em Caxias do Sul

"Freddie Rock Star - The Show Must Go On", apresentado pelo ator Fábio Schmidt, será apresentado no auditório do SindiServ, entre os dias 8 e 16 deste mês 

