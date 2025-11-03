Cultura e Lazer

Coco de Umbigada
Em show gratuito, artistas pernambucanos Mãe Beth de Oxum, Surama Ramos e Henrique Albino se apresentam sexta em Caxias

Eles sobem ao palco do Teatro do Sesc, às 20h. Os ingressos são gratuitos com retirada antecipada no site da instituição

Gabriela Alves

