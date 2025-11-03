Em show gratuito, artistas pernambucanos Mãe Beth de Oxum, Surama Ramos e Henrique Albino se apresentam sexta em Caxias

Artistas se apresentam nesta sexta (7), em Caxias do Sul. Mãe Beth de Oxum,Surama Ramos e Henrique Albino / Divulgação

Em nova edição do projeto Sonora Brasil, que tem como objetivo exaltar a memória musical brasileira, os artistas pernambucanos Mãe Beth de Oxum, Surama Ramos e Henrique Albino sobem ao palco do Teatro do Sesc, em Caxias, nesta sexta-feira (7), às 20h. Os ingressos são gratuitos com retirada antecipada na Unidade do Sesc (Rua Moreira Cesar, 2462) ou no site.

O show traz o encontro de Mãe Beth de Oxum, coquista olindense, ao lado dos filhos e do marido Quinho Caetés, na produção do Samba de Coco de Umbigada, que aborda a música ancestral, decolonial e antirracista. Henrique Albino é arranjador e compositor e Surama Ramos é cantora que transita pelo canto lírico e popular.

Leia Mais Projeto caxiense está na final do Prêmio Brasileiro de Design

Com o tema Encontros, tempos e territórios, o Sonora Brasil 2025 destaca o olhar, a escuta e a valorização das territorialidades, diversidade e memórias por meio da expressão de seus autores e intérpretes.