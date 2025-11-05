Marcos Mion grava programa em Gramado; veja como foi o primeiro dia 

Marcos Mion e Wesley Safadão agitaram o público no Lago Negro Gabriel Costa / Agencia RBS

Após três semanas de montagem de palco, logística e produção na cidade - com cerca de 300 profissionais envolvidos - o primeiro dos três dias de gravações do Caldeirão com Mion em Gramado reuniu cerca de mil pessoas no Lago Negro, na tarde de terça-feira (4). As gravações seguem nesta quarta (5) e quinta (6) para finalizar os últimos três programas do ano, que serão exibidos nos dias 13, 20 e 27 de dezembro, com a temática especial de final de ano.

— A gente está cada vez mais saindo do estúdio e rodando o Brasil pra sentir esse calor humano e essa energia que é tão legal da plateia e das pessoas, esse carinho. É um desafio grande montar uma estrutura assim, montamos o maior palco do programa aqui no Lago Negro, mas temos certeza que vai dar um resultado especial — afirma a gerente de produção do programa, Tatynne Lauria.

Estrutura para gravar os três programas mobilizou cerca de 300 profissionais e levou três semanas para ser finalizada Gabriel Costa / Agencia RBS

Para o apresentador Marcos Mion, Gramado foi a escolha certa para gravar um especial de Natal:

— Eu já tinha visitado aqui quando era pequeno, depois voltei já adulto e agora vim com meu sonho. Toda hora eu olho para o palco e para as pessoas e penso que é a realização de um sonho. É meu presente de natal adiantado gravar esses especiais aqui, e tem lugar melhor do que Gramado pra ganhar presente de Natal lindo assim? (risos).

Ao longo dos três dias de gravações, convidados especiais como o cantor Wesley Safadão vão participar e animar os visitantes. Mais de mil pessoas que se inscreveram previamente para participar das gravações vão estar na plateia do palco que foi montado, com direito até a usar o celular para registrar tudo.

Centenas de pessoas foram ao Lago Negro para acompanhar (de fora do palco) as gravações Gabriel Costa / Agencia RBS

Mas o público fica liberado para assistir tudo no espaço aberto do Lago Negro, como fez o casal de comerciantes aposentados Marla Schebler e Marcos José Hartmann.

— A gente veio tomar um chimarrão e passear no lago, como fazemos toda semana, e acabamos sendo pegos de surpresa com essa mega produção, então aproveitamos e já ficamos aqui assistindo tudo em primeira mão — diz Marla.

Marcos Mion dança com os fãs enquanto Lúcio Mauro Filho comanda a banda, ao fundo Gabriel Costa / Agencia RBS

As gravações continuam nesta quarta e quinta, entre 14h e 19h, no mesmo local. Para o ator e músico Lúcio Mauro Filho, parceiro de Mion no programa, a cidade se mostra cada vez mais hospitaleira: