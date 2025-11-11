"É uma vibe de isolamento, mas também de presença no cenário", diz o caxiense Nicolas Mollardi, autor da pintura que originou a capa do álbum "Quando Estamos Distantes"

O caxiense Nicolas Mollardi é autor capa do álbum, elaborada em pintura a óleo. Nicolas Mollardi / Divulgação

Nesta quinta-feira (13), a banda de rock gaúcha tenhomedo (com grafia em letra minúscula e sem espaço) lançará digitalmente seu primeiro álbum, intitulado Quando Estamos Distantes. Radicado em Porto Alegre, o caxiense Nicolas Mollardi é baterista e vocalista do trio, que é completado por Paulo Hartmann (vocal e guitarra) e João Lucas (baixo).

O grupo, formado em 2023, na Capital, mistura influências dos estilos shoegaze e grunge — dois subgêneros do rock alternativo — e post-hardcore — vertente do punk — para compor faixas sobre lutas internas e crises existências da sociedade.

O novo disco, especificamente, quer provocar reflexões sobre a sensação de deslocamento e a busca por propósito em meio ao caos urbano.

Paulo Hartmann (E), Nicolas Mollardi e João Lucas. André Bernardes / Divulgação

Essas ideias são traduzidas na capa criada por Mollardi, que também é artista visual. Ele elaborou uma pintura a óleo que retrata, segundo a banda, a cidade de Porto Alegre como alvo de uma migração inevitável por oportunidades — afinal, nenhum dos três nasceu na Capital.

— Essa pintura foi um exercício de autorretrato, em uma aula. Ela nasceu de uma foto de uma vez em que eu estava indo pra faculdade e tirei essa selfie no espelho rachado ao lado da lixeira. Tem o ônibus, tem a lixeira, tem várias coisas que simbolizam Porto Alegre, além do personagem recortado dentro dessa situação, em um espelho. É uma vibe de isolamento, mas também de presença no cenário. Todas as músicas do álbum falam muito sobre os dramas da vida adulta, é uma capa que conversa com as faixas de forma espontânea — explica o autor.

Três músicas do álbum já estão disponíveis nas plataformas

Quando Estamos Distantes reúne oito faixas, com um total de 28 minutos, e poderá ser acessado em plataformas como Spotify — neste link, o perfil da banda por lá. Três músicas do álbum já estão disponíveis porque foram publicadas como single em setembro e em outubro: Longe de Mim, Paralisia e Nocaute. Anteriormente, os caras também botaram no ar Vcndnd (leia-se "você não disse nada"), com direito a videoclipe.

O disco integra um projeto da tenhomedo financiado via Lei Aldir Blanc, de Cachoeirinha — terra natal de Hartmann e João. Entre as ações complementares, está prevista uma live session com legendas para acessibilidade e show gratuito no município da região metropolitana, além de oficina de colagem e workshop online sobre as músicas lançadas.