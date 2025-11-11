Cultura e Lazer

Som novo
Notícia

"É uma vibe de isolamento, mas também de presença no cenário", diz o caxiense Nicolas Mollardi, autor da pintura que originou a capa do álbum "Quando Estamos Distantes"

Neste trabalho, o trio tenhomedo aborda dramas da vida adulta em oito faixas disponíveis nas plataformas digitais

Luca Roth

