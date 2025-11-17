Documentário com depoimentos de vítimas de violência contra a mulher será exibido nesta quarta, no UCS Cinema

Documentário tem realização da Casa Vitória, espaço de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica em Canela. Divulgação / Divulgação

Com depoimentos de vítimas e profissionais que atuam na defesa e proteção de mulheres que sofreram violência doméstica, o documentário Eu, Dona de Mim, terá sessão única e gratuita nesta quarta-feira (19), às 14h, no UCS Cinema, em Caxias do Sul.

Com realização da Casa Vitória, espaço de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica em Canela, a produção aborda o tema com um olhar sensível e técnico, mostrando a realidade dessas pessoas. Logo após a sessão, haverá uma roda de conversa com a psicóloga da Casa Vitória, Denize Kochi.

