Documentário com depoimentos de vítimas de violência contra a mulher será exibido nesta quarta, no UCS Cinema

Com depoimentos de vítimas e profissionais que atuam na defesa e proteção de mulheres que sofreram violência doméstica, o documentário Eu, Dona de Mim, terá sessão única e gratuita nesta quarta-feira (19), às 14h, no UCS Cinema, em Caxias do Sul.
Com realização da Casa Vitória, espaço de acolhimento para mulheres vítimas de violência doméstica em Canela, a produção aborda o tema com um olhar sensível e técnico, mostrando a realidade dessas pessoas. Logo após a sessão, haverá uma roda de conversa com a psicóloga da Casa Vitória, Denize Kochi.
A exibição marca o início oficial da campanha A Rosa Contra a Violência, que integra os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A ação tem como objetivo fortalecer o acolhimento e a reconstrução de vidas de mulheres vítimas de violência doméstica, além de sensibilizar a comunidade.