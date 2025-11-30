Diversão e nostalgia marcam a segunda edição da Descida da Andrade, corrida de carrinhos de lomba em Caxias do Sul 

O ponto de partida da corrida era na Rua Andrade Neves com a Sinimbu. Ulisses Castro / Agencia RBS

Com o intuito de aproximar as pessoas, criar momentos especiais entre pais e filhos, além de muita diversão para a comunidade, a segunda edição da Descida da Andrade, corrida de carrinhos de lomba, ocorreu neste domingo (30), em Caxias do Sul.

A competição foi dividida em três categorias a partir dos modelos dos veículos, que poderiam ser os tradicionais, como o de rolimã; os mais modernos, como o triciclo; ou os temáticos, no estilo "corrida maluca". Um dos participantes foi Francisco Rossi De Carli, 10 anos, que construiu o carrinho de madeira com a ajuda do pai, o arquiteto Gustavo de Carli, 46 anos. É a segunda vez que os dois participam do evento.

— A gente fez o carrinho de maneira bem caseira. São materiais que a gente tinha em casa, só comprando os rolamentos, e acho que está contente para a diversão. E desde a primeira edição, temos descido pelas lombas da cidade. Já virou uma rotina — conta o pai.

Além disso, o arquiteto salientou como o evento é nostálgico.

— A gente achou um evento superdivertido, é nostálgico para mim, que já tenho idade e tive essas atividades quando criança. E transferir um pouco dessa alegria, dessa diversão que nós tínhamos para as nossas crianças hoje — complementa Gustavo.

Já para o outro participante, Francisco De Alencastro de Sousa, 10 anos, a emoção também foi grande. Em uma das descidas ele quase se machucou, mas isso não atrapalhou na brincadeira.

— Dá um aperto no coração de cair e quando a velocidade toca, tu fica com medo. Mas é divertido — revela Francisco.

Mesmo com o susto, Francisco estava muito animado com a brincadeira. Ulisses Castro / Agencia RBS

Um dos organizadores do evento, Guilherme Montanari, explicou que os objetivos da atividade são envolver as famílias e retomar o uso das ruas pelas pessoas e não somente pelos carros, trazendo mais "vida" à cidade.

— Porque hoje fica todo mundo dentro de casa, mexendo no celular, e às vezes tu olha para fora e a rua não é tua. É dos carros. Então, eu gostaria que duas, três vezes por ano, desse para estimular a galera a sair de casa, fazer coisas na rua, conversar com o vizinho, situações que às vezes a gente esquece no dia a dia. Junto disso, aproveitar o domingo e ver essa relação entre pais e filhos, como construíram os carrinhos e se divertiram. A regra é brincar — comenta

A segunda edição da Descida da Andrade também contou com praça de alimentação, espaço kids e área pet. A Fiscalização de Trânsito e o Corpo de Bombeiros também marcaram presença e auxiliaram os participantes.

Tradição de família

E não são só as crianças que criam laços mais fortes com os pais através da brincadeira. Os adultos também, como é o caso do empresário Igor dos Santos, 28 anos, que trouxe a mãe, Carla Kuquertt dos Santos, 50 anos, para o universo dos carrinhos de lomba. A família até criou o clube "Lendários do asfalto" para participar das atividades.

— Eu comecei a descer com o carrinho quando tinha 12 anos e nunca mais parei. É uma adrenalina, não adianta. É top — diz Igor.

No caso da mãe, foi a primeira vez que participou de uma competição da carrinho de lomba e já garantiu que não vai parar.

— Começou com o Igor descendo, aí ele me chamou um dia e eu aceitei. Agora virou um hobby da família. A primeira descida eu dei umas rateadas, mas a segunda vez foi top. Os tombos dão uma adrenalina bem legal. E agora eu vou continuar com os próximos eventos, vou continuar correndo — adianta Carla.

