Cultura e Lazer

Mundo corporativo
Notícia

De funcionários a sócios: como é a jornada de quem construiu uma trajetória desde baixo até o posto mais alto em empresas da Serra

Do garçom que assumiu o controle do restaurante à contadora que se tornou sócia em escritório de advocacia de referência nacional, veja histórias de quem cresceu na hierarquia dentro das próprias empresas

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS