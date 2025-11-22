De funcionários a sócios: como é a jornada de quem construiu uma trajetória desde baixo até o posto mais alto em empresas da Serra

Emiliano Castaman ingressou no Grupo Di Paolo como garçom, em 1998, na mesma filial em que viria a se tornar sócio em 2007 Neimar De Cesero / Agencia RBS

Um dos 18 sócios que atualmente comandam os 31 restaurantes do Grupo Di Paolo, Emiliano Castaman lembra bem do primeiro dia de trabalho na empresa, que à época havia recém-inaugurado o terceiro restaurante. Era justamente aquela unidade onde Castaman estrearia como garçom numa manhã de 1998, tendo 18 anos de idade e um sonho, mas sem ter sequer a roupa que a função exigia:

— Fui chamado a comparecer na manhã seguinte com uma camisa branca, calça e sapatos pretos. Como eu não tinha nada disso, tive de recorrer à família, ir atrás dos primos, para pegar uma peça emprestada com cada um. E ainda fui de ônibus para economizar a gasolina do meu Fusquinha.

Nascido em Tenente Portela, no noroeste gaúcho, tendo se mudado com a família ainda na infância para Garibaldi, Castaman cumpriu o caminho que todos os demais sócios trilharam dentro da bem-sucedida casa de galeterias, começando pela cozinha ou pelo salão. É também o caminho que muitos profissionais percorrem nos mais diversos segmentos do mercado, conforme a reportagem irá mostrar: de aprendiz a dono dentro da mesma empresa.

No caso da Di Paolo, historicamente colaboradores que se destacam e demonstram comprometimento são convidados pelo sócio-fundador, Paulo Geremia, a adquirir cotas do negócio quando uma nova casa está para ser aberta, tornando-se, assim, sócios-gerentes.

— É a chance de uma vida. A maioria, assim como eu, vendeu seu primeiro carro ou um terreno que tinha para se capitalizar e adquirir as primeiras cotas — explica Castaman, que se tornou sócio em 2006.

O sonho de crescer dentro da empresa — que até o empresário lembrar do dia em que estava lavando copos junto com outro garçom, e vaticinou ao colega que um dia seria sócio do grupo — normalmente não se realiza apenas com suor durante o expediente. É preciso ter também interesse em aproveitar as oportunidades que vêm de fora, como cursos e capacitações.

— Eu trabalhei um tempo na filial que foi aberta em Gramado, como gerente, mas era ainda muito inexperiente para lidar com uma cidade que, até hoje, é difícil de entender seu funcionamento. Pedi para retornar a Bento e voltei como garçom, sem me importar em dar um tempo atrás. Mas foi no momento em que a região estava tendo um boom no turismo, e muitos cursos gratuitos estavam sendo oferecidos para capacitar a mão de obra. Fiz todos os que pude — diz.

Castaman diz ser igualmente fundamental, para ser um administrador reconhecido e capaz de inspirar novos colaboradores a se tornarem empreendedores dentro do grupo, saber fazer de tudo um pouco: desde limpar o copo até assar o galeto, fazer o caldo da sopa de agnoline e servir o cliente.

— Se não for assim, como é que eu vou ser capaz de corrigir alguém ou cobrar por algo que eu mesmo não sei fazer? — pontua.

Um ex-office boy e um ex-almoxarife celebram sociedade bem-sucedida

Ezequiel Nieto (E) e Renato Nunes, sócios do Grupo Koria, especializado no ecossistema de pintura industrial. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Aos 17 anos, Renato Nunes respondeu a um anúncio que viu no caderno de Classificados do Pioneiro, que divulgava uma vaga de office-boy. Hoje, aos 42 anos, sendo um dos donos da mesma empresa onde ingressou na época, não é com saudade que ele recorda do primeiro salário assinado em sua Carteira de Trabalho, de R$ 150 (um salário mínimo naquele início dos anos 2000). Mas é com carinho e orgulho que relembra o início da trajetória que construiu unindo talento e senso de oportunidade, sabendo que, no dia em que a sorte resolvesse aparecer, o encontraria trabalhando.

Nunes comanda a Koria, com sede no bairro Presidente Vargas, em Caxias do Sul. Embora esteja há mais de 30 anos no mercado de soluções para pintura industrial, o nome atual foi dado este ano, a fim de ajudar os clientes a entender a potência da empresa, que agrega marcas nos segmentos industrial, moveleiro, automotivo e de acessórios. São quase 200 funcionários liderados pelo ex-office boy e pelo seu sócio, Ezequiel Nieto, cujo início foi igualmente desafiador: ingressou como almoxarife, em 2007, em outra empresa do grupo.

O crescimento até os postos mais altos foi se dando conforme Nunes ia ganhando a confiança dos antigos donos, ainda muito jovem, acumulando as funções de office-boy e de vendedor.

— Eu passava a manhã indo visitar clientes e vendendo nossos produtos, e só à tarde pegava a moto para ir fazer o serviço de bancos. Já era conhecido dos guardas, porque muitas vezes era o último cliente a entrar na agência — recorda Nunes.

Nieto começou no chão da fábrica, enquanto Nunes entrou na empresa como office-boy. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Ao mesmo tempo em que a empresa se expandia, os proprietários estavam interessados em mudar de rumo e desacelerar o ritmo de vida, mas sem tirar o pé nos negócios. Ao receber o convite para assumir parte do controle, em 2013, Nunes sugeriu que o melhor seria ter ao seu lado o colega Ezequiel, com quem já tinha afinidade e sabia que seria o parceiro ideal para fazer o negócio decolar:

— O tempo junto foi mostrando que a gente tinha perfis muito complementares. Eu era bom em vendas, em marketing e até para lidar com recursos humanos, enquanto o Ezequiel entendia tudo da parte de compras, da gestão financeira e do controle da produção.

Mostrando que a ideia foi acertada, a Koria vem crescendo 40% ao ano desde o desafiador período pandêmico. Pouco antes da covid-19, os sócios haviam praticamente limpado o caixa para fazer a aquisição de outra marca para o grupo. Outro momento delicado, mas que se pode chamar de um “problema bom”, foi o movimento mais recente, de rebranding, quando o então chamado Grupo ArpiAspersul deu lugar ao nome Koria.

— Foi difícil porque, por um lado, nós tínhamos marcas muito consolidadas no mercado, todas elas líderes nos seus segmentos. Por outro, estava cada vez mais confuso para o mercado entender todos os serviços que a gente tem a oferecer, diante de tantos nomes. Contratamos, então, uma agência de marketing que, depois de muitas reuniões e de colocar mais de 80 sugestões de nome na mesa, optamos por Koria — conta Ezequiel.

Sendo um dos maiores cases de sucesso dentro do mundo corporativo na Serra, o ex-office boy e o ex-almoxarife se tornaram frequentadores de alguns dos principais encontros de líderes do Brasil, reunindo gestores graduados e de carreira internacional. Mas o que essa dupla já não mostrou ser capaz de tirar de letra?

A oportunidade que definiu uma carreira

Daniela Alves queria ser professora de Matemática, mas só conseguiu bolsa de estudos para Ciências Contábeis. Abraçou a oportunidade e, anos depois, se tornou sócia em escritório que é referência no Brasil. Foto Pavan / Divulgação

Aos 37 anos, sócia de um dos primeiros e maiores escritórios especializados em administração de falências no Brasil, a farroupilhense Daniela Alves não esquece do tempo em que trabalhava como caixa em um supermercado da cidade, e da conversa que teve ao reencontrar uma professora do Ensino Médio, enquanto passava as compras.

— Meu sonho era cursar Matemática e ser professora, mas tinha conseguido uma bolsa de estudos via Enem para Ciências Contábeis. Estava indecisa, mas esta professora disse que eu iria gostar, que tinha uma irmã que atuava na área, e que eu sempre poderia tentar uma troca, quando já estivesse na faculdade — conta.

Entre 2007 e 2011, período da sua graduação, fez estágios que a aproximaram da área tributária. Já graduada, seguiu abraçando oportunidades até ingressar no escritório Medeiros & Medeiros, que posteriormente seria renomeado para Medeiros Administração Judicial, no qual foi convidada para se juntar ao quadro de sócios em 2017.

— Foi uma época em que muitas empresas passaram a pedir recuperação judicial e falência, então o número de processos aumentou muito. E o escritório deu uma virada de chave quando pegou um grande caso, que foi a recuperação da Ecovix, proprietária do Estaleiro Rio Grande (o processo se iniciou em 2016 e se encerrou neste ano). Naquele momento o escritório quis oportunizar às pessoas crescerem junto, e foi quando entrei para a sociedade — conta.

Quando Daniela passou de funcionária a sócia, a equipe contava com cerca de 20 pessoas. Atualmente são cerca de 80 colaboradores espalhados pelo país, dos quais 17 são diretamente gerenciados por ela no setor de finanças e contabilidade do escritório de insolvências, entre administradores, contadores e engenheiros. Ao olhar para trás, sente orgulho da trajetória que construiu quase por acaso, quando abriu mão da sonhada carreira como professora de Matemática para não perder a bolsa de estudos no curso que era segunda opção:

— Sei que tive um pouco de sorte em estar no lugar certo e na hora certa. Principalmente porque é muito raro alguém entrar na faculdade de Contábeis e conseguir estágio logo no primeiro semestre. Tive oportunidades que muitas pessoas até mais competentes do que eu não tiveram, mas sei também o quanto me preparei e o quanto levei a sério o ensinamento que meus pais me deram, que é o de trabalhar.

Um escritório que surgiu para abrir portas

Luisa Hering (E), ex-estagiária e atual sócia de Mirela Dalmas no A84 Studio de Arquitetura. Gabriela Amaro / Divulgação

A barbosense Luisa Hering conheceu a conterrânea Mirela Dalmas ainda na faculdade, quando buscava não apenas o obrigatório estágio curricular, mas também uma oportunidade de aprender de perto a rotina da sua futura profissão, de arquiteta. Mirela havia se formado alguns anos antes e trabalhava como autônoma, assumindo projetos residenciais na cidade. Luísa pediu para estagiar com ela, e ali começou uma relação profissional que, em 2016, se transformaria na atual sociedade à frente do A84 Studio de Arquitetura.

Após alguns anos ponderando sobre o ônus e o bônus de administrar um escritório, a decisão de arcar com o ônus se deu pela necessidade, quando as colegas se viram diante da primeira cliente que exigia um CNPJ. No caso, a gigante local Tramontina.

— A Mirela vinha de experiências não muito boas com escritório compartilhado, eu também já havia trabalhado com uma equipe maior e deparado com muita vaidade, mas naquele momento nós percebemos que o fato de não ter um escritório próprio poderia nos travar em algum momento, talvez impedir fechar contratos maiores — conta Luisa.

Sociedade funciona como casamento, onde uma complementa a outra. Mirela é a mente mais racional, enquanto Luisa é mais criativa. Gabriela Amaro / Divulgação

Com o tempo e com o trabalho consolidado, as sócias se especializaram no nicho pouco explorado da arquitetura de investimento. São reformas em imóveis adquiridos muitas vezes em leilão, ou em outras situações em que estão à venda por um valor bem abaixo do mercado, devido ao mau estado de conservação.

Embora ambas dominem cada passo da elaboração e da execução dos projetos, Luisa se define como a mente mais criativa da dupla, enquanto Mirela é mais prática e racional. Dessa forma, a sociedade funciona como um tipo de casamento, onde uma complementa a outra:

— Eu me dedico mais à parte mais lúdica e também com as questões mais administrativas, enquanto a Mirela é aquela que puxa os pés de volta para o chão. É mais racional, se preocupa mais com a parte técnica e de legislação que envolve cada projeto.

Dispostas a crescer ainda mais, atualmente as sócias contam com uma estagiária, a quem pretendem efetivar após a formatura. A própria escolha por um nome que não fizesse referência a Luisa e Mirela para o escritório tem a ver com a ideia de abrir mais portas para profissionais engajadas: