Cultura e Lazer

No Ordovás
Notícia

Curta-metragem com histórias de pessoas que vivem nas ruas de Caxias do Sul terá pré-estreia nesta segunda-feira

“A Casa e a Rua” tem como figura central o personagem Nego Loko, que viveu na rua por 10 anos 

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS