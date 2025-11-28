Curta-metragem com histórias de pessoas que vivem nas ruas de Caxias do Sul terá pré-estreia nesta segunda-feira

"A Casa e a Rua" tem pré-estreia nesta segunda-feira (1º), às 18h, na Sala de Cinema Ulysses Geremia. Antonio Valiente / Divulgação

Direitos humanos, arte de rua, visões de mundo e a invisibilidade de quem vive no espaço urbano são o fio condutor do curta-metragem A Casa e a Rua, que tem pré-estreia nesta segunda-feira (1º), às 18h, na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Henrique Ordovás.

O curta-metragem de 20 minutos leva às telonas personagens ficcionais e reais. A Rua e a Casa tem como figura central o personagem Nego Loko, que viveu na rua por 10 anos e, a partir desta experiência, decidiu se tornar um militante dos direitos humanos criando um canal no YouTube, o Ouse Crer.

A partir dessa articulação, ele percorre as ruas da cidade, eventos e encontros, sejam de instituições oficiais ou iniciativas comunitárias de assistência social. Com os recursos tecnológicos possíveis, registra os contextos das pessoas que vivem nas ruas, suas histórias e vivências.

— O foco do filme é muito nessas histórias de vida. E tentando fugir daquela coisa que é a vitimização e também o estereótipo da superação. É muito da opinião deles sobre a própria condição. É uma visão de mundo das pessoas. E, claro, algumas histórias de vida também — explica o diretor da produção, Felipe Gue Martini.

A narrativa apresenta também personagens como Scarlet, uma mulher trans que busca ser respeitada; João Vitor, que deixou de ser motorista de caminhão para viver nas ruas; Rafa, um palhaço de rua; e o cyberpunk de chinelos Enaldo, documentarista das ruas e articulador do canal Ouse Crer.

— A abordagem transcendeu um pouco a coisa local. Eu acho que acaba abordando de uma forma bem poética — afirma.



O filme é uma produção de Enaldo Jorge Alves de Freitas e Felipe Gue Martini, com direção de Felipe Gue Martini. A Casa e a Rua foi rodado em março deste ano e deve ser lançado oficialmente no primeiro trimestre de 2026 buscando visibilidade em exibições públicas para pessoas em situação de rua, além de festivais nacionais e internacionais e mostras de cinema.

A produção é feita com recursos do edital 131/24 da Lei Complementar 195/22, Lei Paulo Gustavo (LPG).

Programe-se