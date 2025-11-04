Criação de artista caxiense vai representar o artesanato sustentável na COP30, em Belém

Com peças autorais selecionadas para representar o artesanato sustentável gaúcho na COP30, em Belém (PA), a artista têxtil Manuela Rosa, criadora do Projeto Metamorfose de Nós, promoverá oficina gratuita de macramê na Casa Anjos Voluntários, em Caxias do Sul. O objetivo do projeto é de promover a inclusão social e a preservação dessa herança cultural.
Ao longo do ano, os jovens atendidos pela Anjos Voluntários vêm aprendendo a arte do macramê e terão a oportunidade de compartilhar os conhecimentos adquiridos durante a oficina aberta à comunidade, que ocorre neste sábado (8), das 9h às 12h, na Casa Anjos Voluntários (Av. Benjamin Custódio de Oliveira, 152 - Charqueadas). As vagas já estão preenchidas.
O Metamorfose de Nós é uma realização da artista têxtil Manuela da Rosa. O projeto foi contemplado pelo Financiarte 2024 e tem a produção cultural de Flor Nieto e equipe da Lynch Gestão Cultural.
Conheça a artista
Manuela Rosa ministra oficinas semanais de macramê na Casa Anjos Voluntários, com foco em crianças e adolescentes no contraturno escolar. Em 2024, palestrou em evento do Grupo Teia, da Microempa, e ministrou oficina de macramê para mulheres imigrantes em Bento Gonçalves, a convite do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Bento Gonçalves.
Em 2025, Manuela participou do projeto Artesanato de Fibras RS e integrou uma exposição itinerante de produtos artesanais em fibras, que percorreu espaços culturais relevantes, entre eles a Casa de Cultura Mario Quintana. Uma de suas peças autorais foi selecionada para representar o artesanato sustentável gaúcho na COP30, em Belém (PA).
Arquiteta de formação, Manuela Rosa vem se dedicando à arte do macramê e lidera um ateliê dividido em duas marcas: Manuela Rosa - Design Têxtil, especializada em peças para alta decoração, e OrnaPET - Acessórios Artesanais, uma linha de acessórios para pets vendida exclusivamente no atacado para todo o país.
Em 2025, com aprovação nos editais Financiarte 2024 e Lei Aldir Blanc, Manuela Rosa é a realizadora de dois projetos culturais que ampliam o acesso à arte do macramê para jovens de comunidades. As iniciativas promovem a socialização, o desenvolvimento de habilidades manuais e o fortalecimento do ensino artesanal, valorizando a criatividade e o potencial individual de cada participante em um ambiente acolhedor e inspirador.