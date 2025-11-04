Cultura e Lazer

Têxtil
Notícia

Criação de artista caxiense vai representar o artesanato sustentável na COP30, em Belém

Manuela Rosa, responsável pelo Metamorfose de Nós, participou ainda do projeto Artesanato de Fibras RS. Neste sábado (8), ela promove oficina gratuita de macramê, em Caxias do Sul

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS