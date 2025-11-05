Cultura e Lazer

Música folclórica
Notícia

Coral italiano da região do Trento fará duas apresentações na Serra, neste fim de semana

Coro Valsella, do município de Borgo Valsugana, irá cantar no auditório de São Romédio, em Caxias do Sul, e na Igreja Cristo Rei, em Bento Gonçalves

Andrei Andrade

