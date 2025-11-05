Coral italiano da região do Trento fará duas apresentações na Serra, neste fim de semana

Coral irá celebrar 90 anos em 2026, sendo um dos mais antigos da região do Trento Divulgação / Divulgação

Dentro das comemorações pelos 150 anos da imigração italiana no Estado, Caxias do Sul e Bento Gonçalves irão receber uma visita regada a música italiana. Trata-se do Coral Valsella, da região da Província Autônoma do Trento, na Itália, que fará apresentações no sábado, no auditório de São Romédio, em Caxias, às 19h30min, e no domingo, na Igreja Cristo Rei, às 19h, em Bento. Ambas têm entrada gratuita.

A turnê conta com o auxílio da Província Autônoma de Trento e será registrada para a produção de um documentário sobre os 90 anos do grupo, formado atualmente por mais de 20 cantores homens e regido pelo maestro Denis Zanei. A viagem ao Brasil ainda terá paradas em Santa Catarina, interior de São Paulo e Espírito Santo.

- Eles (o coral) estão vindo para festejar conosco esta data grandiosa para nós, que são os 150 anos da imigração italiana no estado, mas também para celebrar este aniversário muito marcante de 90 anos, registrando o contato que terão com as comunidades trentinas no Brasil. Será um momento muito importante, de pertencimento e de valorização do chamado canto de montanha, que é o gênero que eles representam - destaca João Félix Andreis, coordenador dos círculos trentinos no Rio Grande do Sul.

Félix acrescenta ainda o simbolismo da apresentação em Caxias ocorrer na localidade de São Romédio, fundada por imigrantes trentinos e que recebeu o nome do santo padroeiro daquela região, no norte da Itália.

SOBRE O CORAL VALSELLA

Fundado em 1936, o grupo é o segundo coral mais antigo do Trento e construiu sua trajetória preservando e difundindo melodias que nasceram da memória coletiva dos vales trentinos.

Durante décadas, seus integrantes percorreram comunidades em busca de canções, palavras e histórias transmitidas oralmente, salvando-as do esquecimento. Com o tempo, o coro ampliou horizontes, incorporando repertórios de outros povos europeus e não europeus.