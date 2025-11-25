Cultura e Lazer

Diversidade no palco e na mesa
Notícia

Confira as atrações que irão passar pelo palco do 6º Festival Sálvia, em Caxias do Sul, neste fim de semana

Evento ocorre na Praça das Feiras, no sábado e no domingo, com programação gratuita. Nei Lisboa, Yangos e Lúcio Yanel estão entre os destaques 

Andrei Andrade

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS