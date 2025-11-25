Confira as atrações que irão passar pelo palco do 6º Festival Sálvia, em Caxias do Sul, neste fim de semana

O já recheado calendário de eventos de Caxias do Sul nos últimos meses do ano recebe o tempero da sexta edição do Sálvia - Festival de Arte, Cultura e Gastronomia, que retorna neste fim de semana à Praça das Feiras. No sábado e no domingo, o espaço no bairro São Pelegrino irá receber shows, atividades de lazer para todas as idades, oficinas, feira de economia criativa e pratos oferecidos por restaurantes locais, desde o fim da manhã até a noite. A entrada é gratuita e a praça terá cobertura em toda sua extensão.
Entre os shows confirmados estão alguns dos artistas locais mais queridos dos caxienses, como as cantoras Tatiéli Bueno e Fran Duarte, a dupla Tita Sachet e Rafa Gubert e o violonista Lúcio Yanel, que irá se apresentar com o Grupo de Cordas da UCS. Também haverá estreias, como a do acordeonista Robison Boeira e do quarteto Yangos, que fará o show de encerramento, no domingo, a partir das 18h. No sábado, quem fecha o palco é outro caxiense, o cantor e compositor Nei Lisboa.
Além dos shows que irão ocupar o palco, também haverá bastante itinerância, com apresentações do Garibaldi Jazz Quartet, do projeto Beto e Suas Máquinas, do trompetista Beto Scopel, do atores do Grupo Ueba Produtos Notáveis, entre outros. Outra intervenção que promete chamar a atenção será o live painting (ou pintura ao vivo), com os artistas visuais Fábio Panone Lopes e Gustavo Gomes produzindo dois murais em tempo real, para serem apresentados ao final de cada dia.
- Sempre foi uma das preocupações da nossa curadoria priorizar os artistas locais, sendo que alguns deles já têm uma ligação com o público do Sálvia, e que por isso não podemos deixar de fora, ao mesmo tempo em que outros talentos a gente terá o prazer de receber pela primeira vez - destaca a idealizadora do Sálvia, a jornalista Lisete Oselame.
Lisete ressalta ainda que a organização trabalha para fazer uma edição significativamente maior do que as anteriores, graças à boa adesão do público, que também reflete na maior procura por parte de expositores e de entidades interessadas em entrar para o evento.
- O Sálvia começou de maneira até despretensiosa, sendo realizado apenas no domingo no primeiro ano, e a cada edição está ficando maior, sem deixar de lado o seu compromisso com a sustentabilidade e com a diversidade da programação. E sem nunca deixar de ser um evento de rua, que leva as cozinhas para a rua e que está aberto a toda a população, com toda a segurança e conforto para as pessoas.
Gastronomia em destaque
Como opções culinárias, o festival trará massas, carnes, hambúrgueres, pizzas, sushi, queijos e pastéis, além de sobremesas como cookies, doces e cafés especiais (confira a lista no final da matéria). As bebidas ficam por conta de cervejarias, bares e vinícolas da região. Ainda dentro da programação gastronômica haverá uma série de oficinas oferecidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que vão estar a cargo da professora Viviana Pagnoncelli Gabrielli (sábado) e do professor Michel Bortolotto (domingo). No menu, que poderá ser degustado pelos participantes, estarão desde brownies de chocolate até nhoque de abóbora, sempre com a sálvia incluída na receita.
Também entre as novidades está o Prêmio Destaque Gastronômico Sálvia 2025, criado para reconhecer a excelência dos restaurantes, hamburguerias, docerias e operadores de bebidas que participam do festival. A divulgação dos vencedores será feita antes do encerramento do evento, no domingo, no palco principal.
O Sálvia é realizado pela Interface Organização de Eventos e conta com recursos do Ministério da Cultura, via Lei Rouanet, da Lei Estadual de Incentivo à Cultura (Pró-cultura RS) e da prefeitura de Caxias do Sul, via Lei Municipal de Incentivo à Cultura.
PROGRAMAÇÃO (PALCO)
Sábado (29)
11h30min: Mateus di Macedo (mágica)
12h30min: abertura Oficial com Giovanni Marquezelli
13h30min: banda Nega Jurema
14h45min: Dan Ferreti e Lazaro Nascimento
15h45min: Robison Boeira e Banda
16h30min: Lúcio Yanel e Grupo das Cordas da UCS Orquestra _ Concerto "Acuarela del Sur"
17h15min: Dan Ferreti e Fran Duarte
18h15min: Nei Lisboa e Banda
Domingo (30)
11h: UCS Orquestra
12h30min: Tita e Rafa
13h30min: Tríade
14h15min: All Jazzeira
15h: Os Gaudérios
15h45min: Rafa De Boni e Valdir Verona
16h30min: Choros de Balcão
17h15min: Tatiéli Bueno
18h: Yangos
ÁREA GASTRONÔMICA
Cozinhas
Bigoli
Buffet Aristocrata
Colheita
Di Paolo
Dileta
Jaime Rocha
Juventus
Kando
La Trattoria
Monterra
N18 Hamburguer
Pizza do Barra
Villa Dei Sapore
Bebidas
Andreazza
Boccati
Boss
Café na Casca
Donner
La Birra
Lovatel
Maria Reis
Ordeo
Shelter
Vinícola Petronius
Doces
Açaí
Amados Cookies
Docivete
Donut's Punk's
Urca