Confira as atrações que irão passar pelo palco do 6º Festival Sálvia, em Caxias do Sul, neste fim de semana

Quarteto Yangos faz sua estreia no Sálvia, como atração que encerra o evento no domingo, a partir das 18h Luiz Carlos Erbes / Divulgação

O já recheado calendário de eventos de Caxias do Sul nos últimos meses do ano recebe o tempero da sexta edição do Sálvia - Festival de Arte, Cultura e Gastronomia, que retorna neste fim de semana à Praça das Feiras. No sábado e no domingo, o espaço no bairro São Pelegrino irá receber shows, atividades de lazer para todas as idades, oficinas, feira de economia criativa e pratos oferecidos por restaurantes locais, desde o fim da manhã até a noite. A entrada é gratuita e a praça terá cobertura em toda sua extensão.

Entre os shows confirmados estão alguns dos artistas locais mais queridos dos caxienses, como as cantoras Tatiéli Bueno e Fran Duarte, a dupla Tita Sachet e Rafa Gubert e o violonista Lúcio Yanel, que irá se apresentar com o Grupo de Cordas da UCS. Também haverá estreias, como a do acordeonista Robison Boeira e do quarteto Yangos, que fará o show de encerramento, no domingo, a partir das 18h. No sábado, quem fecha o palco é outro caxiense, o cantor e compositor Nei Lisboa.

Além dos shows que irão ocupar o palco, também haverá bastante itinerância, com apresentações do Garibaldi Jazz Quartet, do projeto Beto e Suas Máquinas, do trompetista Beto Scopel, do atores do Grupo Ueba Produtos Notáveis, entre outros. Outra intervenção que promete chamar a atenção será o live painting (ou pintura ao vivo), com os artistas visuais Fábio Panone Lopes e Gustavo Gomes produzindo dois murais em tempo real, para serem apresentados ao final de cada dia.

Nei Lisboa retorna à sua cidade natal para tocar no Sálvia Andre Feltes / Divulgação

- Sempre foi uma das preocupações da nossa curadoria priorizar os artistas locais, sendo que alguns deles já têm uma ligação com o público do Sálvia, e que por isso não podemos deixar de fora, ao mesmo tempo em que outros talentos a gente terá o prazer de receber pela primeira vez - destaca a idealizadora do Sálvia, a jornalista Lisete Oselame.

Lisete ressalta ainda que a organização trabalha para fazer uma edição significativamente maior do que as anteriores, graças à boa adesão do público, que também reflete na maior procura por parte de expositores e de entidades interessadas em entrar para o evento.

- O Sálvia começou de maneira até despretensiosa, sendo realizado apenas no domingo no primeiro ano, e a cada edição está ficando maior, sem deixar de lado o seu compromisso com a sustentabilidade e com a diversidade da programação. E sem nunca deixar de ser um evento de rua, que leva as cozinhas para a rua e que está aberto a toda a população, com toda a segurança e conforto para as pessoas.

Registro de uma das edições anteriores do evento, realizado pela produtora Interface Júlio Soares / Divulgação

Gastronomia em destaque

Como opções culinárias, o festival trará massas, carnes, hambúrgueres, pizzas, sushi, queijos e pastéis, além de sobremesas como cookies, doces e cafés especiais (confira a lista no final da matéria). As bebidas ficam por conta de cervejarias, bares e vinícolas da região. Ainda dentro da programação gastronômica haverá uma série de oficinas oferecidas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que vão estar a cargo da professora Viviana Pagnoncelli Gabrielli (sábado) e do professor Michel Bortolotto (domingo). No menu, que poderá ser degustado pelos participantes, estarão desde brownies de chocolate até nhoque de abóbora, sempre com a sálvia incluída na receita.

Também entre as novidades está o Prêmio Destaque Gastronômico Sálvia 2025, criado para reconhecer a excelência dos restaurantes, hamburguerias, docerias e operadores de bebidas que participam do festival. A divulgação dos vencedores será feita antes do encerramento do evento, no domingo, no palco principal.

O Sálvia é realizado pela Interface Organização de Eventos e conta com recursos do Ministério da Cultura, via Lei Rouanet, da Lei Estadual de Incentivo à Cultura (Pró-cultura RS) e da prefeitura de Caxias do Sul, via Lei Municipal de Incentivo à Cultura.

PROGRAMAÇÃO (PALCO)

Sábado (29)

11h30min: Mateus di Macedo (mágica)

12h30min: abertura Oficial com Giovanni Marquezelli

13h30min: banda Nega Jurema

14h45min: Dan Ferreti e Lazaro Nascimento

15h45min: Robison Boeira e Banda

16h30min: Lúcio Yanel e Grupo das Cordas da UCS Orquestra _ Concerto "Acuarela del Sur"

17h15min: Dan Ferreti e Fran Duarte

18h15min: Nei Lisboa e Banda

Domingo (30)

11h: UCS Orquestra

12h30min: Tita e Rafa

13h30min: Tríade

14h15min: All Jazzeira

15h: Os Gaudérios

15h45min: Rafa De Boni e Valdir Verona

16h30min: Choros de Balcão

17h15min: Tatiéli Bueno

18h: Yangos

ÁREA GASTRONÔMICA

Cozinhas

Bigoli

Buffet Aristocrata

Colheita

Di Paolo

Dileta

Jaime Rocha

Juventus

Kando

La Trattoria

Monterra

N18 Hamburguer

Pizza do Barra

Villa Dei Sapore

Bebidas

Andreazza

Boccati

Boss

Café na Casca

Donner

La Birra

Lovatel

Maria Reis

Ordeo

Shelter

Vinícola Petronius