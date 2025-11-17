Confira a programação de Natal em cidades da Serra neste fim de semana

A magia do Natal toma conta da Serra e as cidades de Canela, Caxias do Sul e Gramado contam com programações natalinas pagas e gratuitas para o fim de semana.
Em Caxias, o público poderá andar na roda gigante, das 14h às 22h, de sexta-feira a domingo. Para ter acesso é necessário retirar os tíquetes no comércio. O Papai Noel e os Duendes estarão na Praça Dante Alighieri das 17h30min às 20h30min.
No domingo (23) ocorrerá o Concerto com o Coro Municipal, às 9h30min, na Paróquia Santa Rita de Cássia (Igreja do Santa Fé). (Confira a programação completa abaixo).
Já na Região das Hortênsias, em Canela, o 38º Sonho de Natal segue com programação até 18 de janeiro. Neste fim de semana, um dos destaques é o Festival do Panetone. Na sexta-feira (21) terá apresentação do Coral Estreito Jovem, de Florianópolis, na Praça João Corrêa - Multipalco e, para finalizar a noite, às 20h, no mesmo lugar, o espetáculo Christmas Rock com Rafa Schuler.
No sábado (22), a programação se inicia às 11h, com Briza Rock – Coreto, na Aldeia do Sonho. Mais tarde, às 16h, terá Show Big Hits na Praça João Corrêa - Multipalco. Às 20h30min, no mesmo lugar, ocorrerá o show musical Noellas.
Encerrando o fim de semana, no domingo (23), terá Especial de Natal com Fernando Luzs, na Praça João Corrêa - Multipalco. Em seguida, ocorrerá a atração lúdica Bimbalhos Natalinos – Coreto, na Aldeia do Sonho. E, para fechar a noite, às 20h, terá Cinnamon Christmas Songs – Jazz Cinnamon. (Confira a programação completa abaixo).
Em Gramado, o Natal Luz conta com atrações pagas e gratuitas. Na sexta-feira, às 17h, ocorrerá o Illusion Show – Especial de Natal, com Henry & Klauss, no Palácio dos Festivais. Em seguida, às 20h, se apresentado o Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal, no Lago Joaquina Rita Bier. Finalizando a noite, haverá O Grande Desfile de Natal, na Avenida das Hortênsias.
No sábado, as atrações se iniciam às 11h30min com show da Orquestra Municipal de Brochier, na Rua Coberta. Já às 15h30min, haverá Embaixadores da Magia em frente à prefeitura. Para finalizar o dia, terá o Nativitaten no Serra Park.
Já no domingo, às 16h, terá a atração As histórias que o Papai Noel nunca contou, na Vila de Natal. Mais tarde, às 19h, haverá o As Vozes de Natal na Rua Coberta. Encerrando o fim de semana, às 20h na Avenida das Hortênsias, terá O Grande Desfile de Natal. Os ingressos para as atrações pagas do Natal Luz podem ser adquiridos neste site. (Confira a programação completa abaixo).
Confira a programação completa nas cidades:
Caxias do Sul
Roda-gigante
- Período: 18 de novembro a 28 de dezembro
- Horário: Sexta-feira a domingo, das 14h às 22h
- Local: Praça Dante Alighieri
- Para ter acesso é necessário retirar os tíquetes no comércio.
Papai Noel e Duendes
- Período: 18 de novembro a 21 de dezembro
- Horário: das 17h30min às 20h30min
- Praça Dante Alighieri
Domingo (23)
Concerto com o Coro Municipal
- Horário: às 9h30min
- Local: Paróquia Santa Rita de Cássia (Igreja do Santa Fé)
Canela
Sexta-feira (21)
- 9h às 22h: Festival do Panetone, na Praça João Corrêa/Multipalco
- 10h às 22h: Aldeia do Sonho – Feira de Artesanato
- 11h: Mahana – Coreto, na Aldeia do Sonho
- 14h às 18h30min: Casa do Papai Noel, na Praça João Corrêa (Praça do Sonho)
- 16h: Teatro de bonecos “Sempre é Natal” com Bonecos da Montanha – Coreto, na Aldeia do Sonho
- 17h: Coral Estreito Jovem (Florianópolis), na Praça João Corrêa/Multipalco
- 17h30min: Show de mágica “O Encanto Mágico de Natal” com Marcelo Soccol – Coreto, na Aldeia do Sonho
- 20h: Espetáculo Christmas Rock com Rafa Schuler, na Praça João Corrêa/Multipalco
Sábado (22)
- 9h às 22h: Festival do Panetone, na Praça João Corrêa/Multipalco
- 9h às 21h: Fornos de Canela, na Praça João Corrêa (Praça do Sonho)
- 10h às 22h: Aldeia do Sonho – Feira de Artesanato
- 11h: Briza Rock – Coreto, na Aldeia do Sonho
- 12h30min: Show Candy Bellotto, na Praça João Corrêa/Multipalco
- 14h às 18h30min: Casa do Papai Noel, na Praça João Corrêa (Praça do Sonho)
- 14h: Ricardo Leitão (Banda) – Coreto, na Aldeia do Sonho
- 15h: O Natal de Anelise – Os segredos da árvore de Natal – Coreto, na Aldeia do Sonho
- 16h: Show Big Hits, na Praça João Corrêa/Multipalco
- 17h30min: Teatro com “Carlão, o Boneco” – Bonecos da Montanha – Coreto, na Aldeia do Sonho
- 19h: Desfile dos parques temáticos e atrativos turísticos de Canela, nas ruas centrais da cidade
- 20h: Show musical Noellas, na Praça João Corrêa/Multipalco
Domingo (23)
- 9h às 22h: Festival do Panetone, na Praça João Corrêa/Multipalco
- 9h às 21h: Fornos de Canela, na Praça João Corrêa (Praça do Sonho)
- 10h às 20h: Aldeia do Sonho – Feira de Artesanato
- 11h: Instrumental Best Dream – Coreto, na Aldeia do Sonho
- 14h: 1979 Rock Band – Coreto, na Aldeia do Sonho
- 14h às 18h30min: Casa do Papai Noel, na Praça João Corrêa (Praça do Sonho)
- 15h: Ricardo Leitão (Banda) – Coreto, na Aldeia do Sonho
- 16h: Especial de Natal com Fernando Luzs, na Praça João Corrêa/Multipalco
- 17h: Atração lúdica Bimbalhos Natalinos – Coreto, na Aldeia do Sonho
- 20h: Cinnamon Christmas Songs – Jazz Cinnamon, na Praça João Corrêa/Multipalco
Gramado
Sexta-feira (21)
- 16h: O Coro de Noel, na Vila de Natal
- 17h: Illusion Show – Especial de Natal, com Henry & Klauss, no Palácio dos Festivais
- 19h: Coral Vozes de Gramado, na Rua Coberta
- 20h: Espetáculo de Acendimento de Luzes, na Av. das Hortênsias
- 20h: Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal, no Lago Joaquina Rita Bier
- 20h: O Grande Desfile de Natal, na Av. das Hortênsias
Sábado (22)
- 11h30min: Orquestra Municipal de Brochier, na Rua Coberta
- 14h: Illusion Show – Especial de Natal, com Henry & Klauss, no Palácio dos Festivais
- 15h30min: Embaixadores da Magia, em frente da prefeitura
- 16h: Saltimbancos – Uma trupe fora dos trilhos, na Vila de Natal
- 17h: Illusion Show – Especial de Natal, com Henry & Klauss, no Palácio dos Festivais
- 19h: Miguel Leal e banda, na Rua Coberta
- 20h: Espetáculo de Acendimento de Luzes, na Av. das Hortênsias
- 20h: Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal, no Lago Joaquina Rita Bier
- 20h: Nativitaten, no Serra Park
Domingo (23)
- 11h30min: Lady Boots, na Rua Coberta
- 14h: Illusion Show – Especial de Natal, com Henry & Klauss, no Palácio dos Festivais
- 15h30min: Embaixadores da Magia, em frente da prefeitura
- 16h: As histórias que o Papai Noel nunca contou, na Vila de Natal
- 17h: Illusion Show – Especial de Natal, com Henry & Klauss, no Palácio dos Festivais
- 19h: As Vozes de Natal, na Rua Coberta
- 20h: Espetáculo de Acendimento de Luzes, na Av. das Hortênsias
- 20h: Luz Magia e Emoção: Uma Jornada de 40 Anos de Natal, no Lago Joaquina Rita Bier
- 20h: O Grande Desfile de Natal, na Av. das Hortênsias.