Concerto na Terceira Légua, em Caxias do Sul, homenageia legado da imigração italiana 

Apresentação vai reunir Orquestra de Sopros de Faria Lemos, o Coro Caminhos de Faria Lemos, o Coral Radize D’Italia e os solistas Cristiano De Mari e Maria Luiza Tasca Perin

Gabriela Alves

