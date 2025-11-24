Concerto na Terceira Légua, em Caxias do Sul, homenageia legado da imigração italiana 

Apresentação também marca as comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Maisa Cristina Moro / Divulgação

Reunindo a Orquestra de Sopros de Faria Lemos, o Coro Caminhos de Faria Lemos, o Coral Radize D’Italia e os solistas Cristiano De Mari e Maria Luiza Tasca Perin, o Salão da Comunidade São Pedro da Terceira Légua, em Caxias do Sul, recebe o espetáculo “Siamo partiti! … lascianoro tutto e si sono partite per sopravvivere…”.

A apresentação será às 20h, com entrada gratuita, e integra a comemoração dos cem anos da construção da Igreja Matriz de São Pedro da Terceira Légua.

A apresentação também marca as comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Brasil, com um espetáculo musical que une história, emoção e tradição.

“Siamo Partiti” promete uma viagem cultural que relembra a saga dos imigrantes italianos que chegaram ao Brasil com um repertório cuidadosamente selecionado para valorizar suas raízes e seu legado cultural.

Programe-se