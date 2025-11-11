Concerto “Cordas Brasileiras, Vozes Italianas” terá apresentações em Farroupilha e Guaporé, neste fim de semana

O Grupo de Cordas da UCS convida a soprano Karina Dante e o tenor Maicon Cassânego; e o pianista Wagner Maciel. Pedro Giles / Divulgação

Neste final de semana ocorrem mais dois concertos gratuitos da série "Cordas Brasileiras, Vozes Italianas”, do Grupo de Cordas da UCS, na Serra.

A primeira apresentação gratuita ocorre nesta sexta-feira (14), às 20h, no Santuário de Caravaggio, em Farroupilha. No domingo (16), o concerto vai ser em Guaporé, às 20h, na Igreja Matriz Santo Antônio.

Nesta série, o Grupo de Cordas da UCS tem como convidados dois solistas: a soprano Karina Dante e o tenor Maicon Cassânego, contando ainda com a participação do pianista Wagner Maciel.

O concerto Cordas Brasileiras, Vozes Italianas foi concebido para celebrar a música de câmara por meio da obra de compositores consagrados da música brasileira e de obras dos grandes compositores da ópera italiana. A formação para esse espetáculo conta com dez integrantes em cena. O projeto conta ainda com tradução em Libras e audiodescrição aberta.

Até o final da série, o concerto terá sido apresentado em sete cidades. Caxias do Sul, Canela e Bento Gonçalves já receberam o projeto. Depois de Farroupilha e Guaporé, as apresentações serão em Flores da Cunha (dia 20) e São Sebastião do Caí (dia 25).