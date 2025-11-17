Cultura e Lazer

Programação de Natal
Notícia

Como deve funcionar a roda-gigante no centro de Caxias do Sul

A atração estará disponível a partir desta terça-feira. Os ingressos precisam ser retirados nas lojas associadas à Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul (CDL) a partir de alguma compra ou na Casa de Cultura, de forma gratuita

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS