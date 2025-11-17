Como deve funcionar a roda-gigante no centro de Caxias do Sul

O brinquedo é uma das atrações do centro da cidade para o Natal de 2025 Porthus Junior / Agencia RBS

A roda-gigante que está chamando atenção na Praça Dante Alighieri, no centro de Caxias do Sul, começará a funcionar nesta terça-feira (18) com a abertura oficial da programação do Brilha Caxias 2025. Os ingressos para a atração estarão disponíveis nas lojas associadas à Câmara de Dirigentes Lojistas de Caxias do Sul (CDL) e na Casa de Cultura.

Conforme a CDL, os ingressos são brindes, com comercialização proibida. Porém, cada empresa associada e que está participando da "Promoção de Prêmios Natal Iluminado CDL" recebeu 50 unidades e pode escolher a melhor forma de distribuir para clientes e funcionários. Isso significa que, inclusive, se possa ser definido um valor mínimo de compras para o cliente ganhar o ticket. As lojas podem ser consultadas no site da campanha.

A população também poderá garantir os ingressos na Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333, no Centro), de terça a sexta-feira (exceto feriados), a partir das 13h30min. Para retirada, é preciso apresentar um documento de identificação com CPF. A CDL não informou quantos tickets serão disponibilizados por dia, mas serão limitados e válidos somente na data de retirada.

Não há idade mínima para utilização da roda-gigante, mas as crianças com altura inferior a 1,40m precisam estar obrigatoriamente acompanhadas de adulto responsável.

Os horários de funcionamento da roda-gigante serão de terça à quinta-feira, das 15h às 22h, e de sexta-feira a domingo, das 14h às 22h. Na segunda-feira não abre. A atração estará disponível até o dia 28 de dezembro, último dia da programação do Brilha Caxias 2025.

Sem envolvimento direto da prefeitura

A roda-gigante é um dos principais atrativos da programação de Natal da cidade neste ano, sendo uma parceria entre a CDL e a prefeitura, com apoio do Sesc, Sicredi, Unimed e Visate.

Mas, de acordo com a assessoria da administração municipal, a organização do funcionamento do brinquedo é da CDL. A prefeitura ficou responsável pela divulgação, juntamente com a programação do Brilha Caxias 2025.

Entretanto, o investimento da instalação foi em conjunto. De acordo com o vice-prefeito, Edson Néspolo, os valores gastos serão confirmados após o encerramento do evento.

Serviço