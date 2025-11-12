Com shows, recitais, concursos e mesas de debate, 5º Festival de Música de Nova Prata ocorre de 20 a 23 de novembro

Festival ocupa diversos pontos da cidade com programação de shows, debates e recitais. Fabiano Rodrigues de Oliveira / Divulgação

Propondo a reflexão sobre o papel humano na criação musical, com o tema E se os humanos deixassem de fazer música?, Nova Prata recebe a quinta edição do Festival de Música entre os dias 20 e 23 de novembro. A programação gratuita ocupará o Grêmio Pratense, a Casa de Cultura, a Câmara de Vereadores e a Praça da Bandeira, reunindo artistas, estudantes, pesquisadores e público em geral.

A programação do 5º Festival de Música de Nova Prata combina concertos, mostras, oficinas, recitais e bate papos. O evento também apresenta o Concurso de Violão Erudito e o Concurso de Violão Popular (confira a programação abaixo). O eixo formativo é um dos pilares do festival, com masterclasses de violino, violão, piano, acordeon e contrabaixo e workshops de gravação, percussão e performance com nomes consagrados como Marco Pereira, Thiago Colombo, Ney Conceição, Pierângelo Camodeca, Nelson Faria e Kiko Freitas.

Nesta edição, Festival presta homenagem ao percussionista e educador Fernando do Ó, percussionista que estreou profissionalmente no espetáculo A Voz do Brasil, a convite do pianista Geraldo Flach, tornando-se desde então uma referência na percussão do Rio Grande do Sul.

O 5º Festival de Música de Nova Prata é financiado pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, com patrocínio da Prefeitura Municipal de Nova Prata, Financiamento Pró-Cultura RS – Secretaria de Estado da Cultura e realização do Ministério da Cultura.

Mostras e shows na Praça da Bandeira

O palco principal da Praça da Bandeira receberá programação de shows, misturando novos nomes e artistas consagrados da música instrumental e autoral. Entre as atrações estão Bianca Gismonti Trio, Tum Toin Foin, Os Fagundes, Gabriel Selvage & Michael Pipoquinha, Nosso Trio, Pablo Lanzoni & Thiago Colombo, Maykell Paiva e Mafuá Trio.

A Mostra Paralela, com curadoria de Adriana Sperandir, Bruna Paulin, Diego Berquó e Lucas Volpatto, apresenta quatro atrações selecionadas por convocatória: Adriana Deffenti & Luiz Henrique New, Mathias 7 Cordas Trio, Ângelo Primon Trio e Umbu. A proposta é dar visibilidade à diversidade da produção musical gaúcha contemporânea.

A Mostra Local destaca artistas e projetos da cidade, como AMP – Associação dos Músicos Pratenses, Lili Tess, Naldo Frizon, Oficina de Violões da Casa de Cultura, Bel-Air 55, Banda Marcial de Nova Prata e o grupo Kids for Nothing, reforçando a conexão do festival com a cena musical pratense e regional.

Fabiano Rodrigues de Oliveira / Divulgação

Espaço para debates sobre o presente e o futuro da música

As Mesas do Festival de Música propõem três encontros para discutir temas sobre o mercado e a criação musical, sempre às 13h, no Clube Grêmio Pratense, com mediação da jornalista, curadora e pesquisadora musical Bruna Paulin.

Na sexta-feira (21), o debate “Música no prato: do selo ao conteúdo” reúne Gabriela Luz e Fernando Soares (Selo Maleta Discos) e o jornalista Lucio Brancato (Altos Plays), discutindo o papel do vinil e das gravadoras independentes na conexão entre artistas e público.

No sábado (22), o tema é “Representatividade: onde estão as mulheres no mercado da música?”, com Marília Feix (curadora da mostra A Voz e a Vez Delas) e a pianista e compositora Bianca Gismonti.

No domingo (23), a mesa “Mercado editorial e música: os bastidores da produção e comercialização das biografias musicais” traz Arthur de Faria (biógrafo de Elis Regina e Lupicínio Rodrigues) e Gustavo Guertler, CEO da Editora Belas Letras.

Programação completa

Quinta-feira (20)

9h - Clube – Oficina Técnicas Básicas de Gravação em Home Estúdio com André Brasil

10h - Câmara de Vereadores – Masterclass de Piano com Tiago Biazus

10h às 12h - Casa de Cultura – Masterclass de Violino com Marcos Santos

10h30 - Clube – Marlon Castilhos - Drum Fest

14h - Clube – Vaney Bertotto - Drum Fest

14h - Câmara de Vereadores – O Violão Pampeano de Lucio Yanel - José Daniel

14h - Palco Praça – Banda Marcial de Nova Prata

14h às 18h - Casa de Cultura – Masterclass de Violino com Marcos Santos

15h - Palco Praça – Tiago Biazus

15h30 - Clube – Thiago Caurio - Drum Fest

16h - Palco Praça – Concurso de Violão Popular

19h - 22h - Palco Praça – AMP – Associação dos Músicos Pratenses

19h - Clube – Recitais

19h – Paulo Inda

19h30 – Pierângelo Camodeca

20h – Renato Serrano

20h30 – Marcos Santos

21h – Thiago Colombo

21h30 – Marco Pereira

Sexta-feira (21)

9h - Câmara de Vereadores – Masterclass de Violão com Renato Serrano

9h - Clube – Recital Didático com Felipe Batistella Álvares

Clube – Recital Didático com Felipe Batistella Álvares 10h30 - Câmara de Vereadores – Masterclass de Violão com Thiago Colombo

10h às 12h - Casa de Cultura – Masterclass de Violino com Marcos Santos

Casa de Cultura – Masterclass de Violino com Marcos Santos 10h30 - Clube – Bosphorus Cymbals - Drum Fest

Clube – Bosphorus Cymbals - Drum Fest 13h - Clube – Bate Papo - Música no prato: do selo ao conteúdo – como o mercado do vinil pode auxiliar a conexão dos artistas com seu público. Com Gabriela Luz e Fernando Soares (Selo Maleta Discos) e Lucio Brancato (Altos Plays). Mediação: Bruna Paulin

14h às 16h - Câmara de Vereadores – Masterclass de Violão com Marco Pereira

14h - Clube – Rodrigo Zorzi Drum Fest

14h às 18h - Casa de Cultura – Masterclass de Violino com Marcos Santos

15h30 - Clube – Júlio Falavigna - Drum Fest

16h - Câmara de Vereadores – Concurso de Violão Erudito – Semifinal

17h - Clube – Fabio Schneider - Drum Fest

17h - Palco Praça – Bel-Air 55 (Mostra Local)

18h - Palco Praça – Maykell Paiva

19h - Palco Praça – Mafuá Trio

20h - Palco Praça – Gabriel Selvage & Michael Pipoquinha

21h - Palco Praça – Nosso Trio

Sábado (22)

9h - Clube – Workshop de Contrabaixo com Ney Conceição

- Clube – Workshop de Contrabaixo com Ney Conceição 9h - Câmara de Vereadores – Masterclass de Violão com Paulo Inda

10h - Feira do Produtor – Concertos Matinais – Mostra Paralela (Grupos de Música de Câmara)

- Feira do Produtor – Concertos Matinais – Mostra Paralela (Grupos de Música de Câmara) 10h30 - Clube – Workshop PAAM – Processos de Aprendizado e Aperfeiçoamento Musical com Nelson Faria

Clube – Workshop PAAM – Processos de Aprendizado e Aperfeiçoamento Musical com Nelson Faria 13h - Clube – Bate papo - Representatividade: onde estão as mulheres no mercado da música? Com Marília Feix (jornalista, curadora e pesquisadora musical, idealizadora da mostra A Voz e a Vez Delas) e Bianca Gismonti (musicista). Mediação: Bruna Paulin

14h - Câmara de Vereadores – Masterclass de Violão com Marco Pereira

14h - Casa de Cultura – Masterclass de Acordeon com Pierângelo Camodeca

- Casa de Cultura – Masterclass de Acordeon com Pierângelo Camodeca 14h - Clube – Kiko Freitas - Drum Fest

16h - Palco Praça – Lili Tess (Mostra Local)

Palco Praça – Lili Tess (Mostra Local) 16h - Câmara de Vereadores – Concurso de Violão Erudito – Final

17h - Palco Praça – Naldo Frizon (Mostra Local)

Palco Praça – Naldo Frizon (Mostra Local) 18h - Palco Praça – Mathias 7 Cordas Trio (Mostra Paralela)

Palco Praça – Mathias 7 Cordas Trio (Mostra Paralela) 19h - Palco Praça – Adriana Deffenti & Luiz Henrique New (Mostra Paralela)

20h - Palco Praça – Pablo Lanzoni & Thiago Colombo

Palco Praça – Pablo Lanzoni & Thiago Colombo 21h - Palco Praça – Bianca Gismonti Trio

Domingo (23)