Cultura e Lazer

Entrada gratuita
Notícia

Com shows internacionais e novo local, Paralelo Festival espera reunir 6 mil pessoas neste fim de semana em São Francisco de Paula 

Evento chega à sexta edição e, neste ano, será no Centro de Eventos, ao lado da Prefeitura. A principal atração é a banda A Cor do Som

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS