Com shows internacionais e novo local, Paralelo Festival espera reunir 6 mil pessoas neste fim de semana em São Francisco de Paula 

A banda A Cor do Som sobre ao palco no domingo. Ana Zingoni / Divulgação

São Francisco de Paula se prepara para receber neste sábado (22) e domingo (23) a 6ª edição do Paralelo Festival. Ao todo, serão oito atrações musicais, sendo três delas vindas do Uruguai, Estados Unidos e Holanda. O evento é organizado pela Branco Produções e Polo Comunicações. A entrada é gratuita, e a expectativa é de que 6 mil pessoas participem dos shows.

Conforme Carlos Branco, diretor organizador do evento, a principal novidade deste ano é a troca do local. Nos últimos anos, o Paralelo ocorria às margens do Lago São Bernardo. Agora, será no Centro de Eventos, na Rua Benjamin Constant, ao lado da prefeitura.

Assim como nas últimas edições, os shows de abertura serão com artistas escolhidos via votação na internet. No sábado será com a banda Funkyou de Porto Alegre, e no domingo com o catarinense John Mueller. As apresentações começam às 19h no sábado, com os portões abrindo às 17h30min, enquanto no domingo, a abertura será às 15h30min, com a primeira atração às 17h.

— A ideia do Paralelo sempre foi reunir os mais diversos gêneros, tendências e estilos da música em um palco. Ele não é um festival de música pop, jazz ou blues, e se diferencia dos outros por reunir os mais diferentes estilos em um mesmo local. Tu podes abrir com funk, depois jazz, um grande nome da MPB — conta Carlos Branco, organizador do Paralelo, sobre a sexta edição.

Depois de fazer sucesso no Festival de Choro da Serra Gaúcha, também em São Chico, o grupo Chorando la Milonga, do Uruguai, retorna a São Francisco de Paula para se apresentar no Paralelo Festival. O grupo faz uma fusão de tango e milonga com choro e outros gêneros típicos brasileiros, e alguns elementos da música andina. Ele sobe ao palco no sábado.

O pianista, compositor e arranjador holandês Mike del Ferro, filho do cantor de opera Leonardo del Ferro, é outra atração do sábado. O primeiro dia se encerra com o sambista Sombrinha, que subirá ao palco com seu mais novo trabalho, que celebra seus 50 anos de carreira.

No domingo, o sexteto Creative Sessions, projeto musical com atenção especial à herança africana e influência do ponto de vista urbano, celebra desde vertentes atuais ao jazz tradicional e afrocubano. Logo na sequência, a norte-americana Iretta Sanders, nascida na cidade de Tunica, representará o som do Mississippi.

Em suas edições anteriores, o festival contou com nomes como Erasmo Carlos, Demônios da Garoa, Toquinho, João Bosco, Alceu Valença, Oswaldo Montenegro, Yamandu Costa. Em 2025, a principal atração do Paralelo Festival em 2025 é a banda A Cor do Som, que está na estrada para comemorar seus 40 anos, mantendo a formação original com Dadi Carvalho (baixo), Armandinho Macêdo (guitarra e bandolim), Mú Carvalho (piano e teclados), Ary Dias (percussão) e Gustavo Schroeter (baterista).

Serviço

Paralelo Festival 2025

Dias 22 e 23 de novembro

Centro de Eventos (Rua Benjamin Constant, 1441 - Cipó)

São Francisco de Paula/RS

Entrada Franca

Programação

Sábado (22)

Shows a partir das 19h, mas as portas abrem às 17h30min

Funkyou (Brasil)

Chorando la Milonga (Uruguai)

Mike del Ferro (Holanda)

Sombrinha - Fundo de Quintal (Brasil)

Domingo (23)

Shows a partir das 17h, mas as portas abrem às 15h30min