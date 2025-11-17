Cultura e Lazer

Até domingo
Notícia

Com shows gratuitos, Festival de Música de Nova Prata realiza sua quinta edição a partir desta quinta-feira

Evento ainda terá recitais, concursos e mesas de debate com artistas e pesquisadores da cena musical brasileira

Andrei Andrade

