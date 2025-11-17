Com shows gratuitos, Festival de Música de Nova Prata realiza sua quinta edição a partir desta quinta-feira

Projeto "Tun Toin Foin", que reúne grandes nomes da cena instrumental no Estado para apresentar música de Câmara, é uma das atrações do evento Vinícius Angeli / Divulgação

Nova Prata recebe, a partir desta quinta-feira, a quinta edição do Festival de Música de Nova Prata (FEMUNP). Até domingo, o público poderá conferir concertos, mostras, oficinas, recitais e bate-papos que irão promover o diálogo entre gerações, estilos e regiões. Toda a programação é gratuita e estará espalhada pela Praça da Bandeira, Casa da Cultura, antiga sede do Grêmio Pratense e Câmara Municipal.

O palco principal, montado na Praça da Bandeira, irá receber nomes expressivos da música instrumental brasileira, como Bianca Gismonti Trio, Tum Toin Foin, Os Fagundes, Gabriel Selvage & Michael Pipoquinha, Nosso Trio, Pablo Lanzoni & Thiago Colombo, Maykell Paiva e Mafuá Trio.

A Mostra Paralela, por sua vez, irá apresentar quatro atrações selecionadas por convocatória: Adriana Deffenti & Luiz Henrique New, Mathias 7 Cordas Trio, Ângelo Primon Trio e Umbu. Uma novidade é a inclusão de uma seleção de Música de Câmara, que promoverá no domingo, 23, os concertos matinais de Duo Marques & Starosta e Saggiorato Scouto Galli.

Mafuá Trio, de Santa Maria, será uma das principais atrações que irão passar pela Praça da Bandeira Rafa Costa / Divulgação

Por fim, a Mostra Local irá receber artistas e projetos da cidade, como AMP – Associação dos Músicos Pratenses, Lili Tess, Naldo Frizon, Oficina de Violões da Casa de Cultura, Bel-Air 55, Banda Marcial de Nova Prata e o grupo Kids for Nothing, reforçando a conexão do festival com a cena musical pratense e regional.

OFICINAS E WORKSHOPS

O eixo formativo do festival segue sendo um dos seus pilares, com masterclasses de violino, violão, piano, acordeon e contrabaixo, além de workshops de gravação, percussão e performance com nomes consagrados como Marco Pereira, Thiago Colombo, Ney Conceição, Pierângelo Camodeca, Nelson Faria e Kiko Freitas.

A programação completa e mais informações podem ser conferidas no site do evento.