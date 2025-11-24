Com performance em ônibus, telentrega de dança e artistas de diferentes Estados, Caxias recebe Mostra "Coreografias Trocadas"

Performance itinerante "Jardim de Passagem", de Teresa Maria Siewerdt (SP), é uma das atrações do projeto. Tiaraju Verdi / Divulgação

Onze artistas de diferentes Estados brasileiros estarão em Caxias do Sul neste sábado (29) e domingo (30) para a Mostra Artística Coreografias Trocadas. Um projeto que reúne propostas que transitam entre a performance, a dança contemporânea e as artes integradas com apresentações em ônibus do transporte coletivo, em espaços culturais, como a Tem Gente Teatrando e a Ballroom Casa de Dança, e em parques e ambientes públicos.

— A proposta partiu de um princípio de que nós gostaríamos de trazer para Caxias do Sul, novamente, uma aproximação com essas propostas mais expandidas de artes integradas. Então, nesse momento, se criou uma rede que a gente chama de "Rede Corposições", formada por mim, pelo Carlinhos Santos, pela Sigrid Nora e pela Cris Lisot — explica uma das coordenadoras do projeto, Gislaine Sacchet.

A seleção dos trabalhos contemplou ações afirmativas, com a presença de artistas mulheres, LGBT+, pessoas com mais de 50 anos, pessoas negras e indígenas. O processo seletivo também contou com a colaboração de Mariana Pimentel e Ana Paula Carvalho Cohen. Foram mais de 500 inscrições recebidas.

— A partir disso, nós nos sentimos responsáveis por ampliar um pouquinho o projeto. Logicamente, a gente também considerou as regiões do país para que não trouxéssemos todos de um mesmo ambiente, que isso também fosse uma diversificação importante — observa Gislaine.

A programação contará com performances itinerantes em ônibus, ações performáticas que percorrerão as ruas centrais da cidade e até telentrega de dança contemporânea (veja a programação completa abaixo).

— Nós temos várias atrações que são performances ao ar livre. Tanto no sábado quanto no domingo. Pessoas podem ligar e participar. Pessoas que estão pela rua, os passantes, também vão acabar integrando a proposta se assim quiserem. A ideia é, um pouco, desmembrar a proposta de ser só num teatro. E mesmo os espaços que nós estamos usando, eles não são teatros formais. São espaços um pouco menores, mais aproximados com a plateia — projeta.

A iniciativa é realizada com recursos da Lei Aldir Blanc - Editais Sedac Pnab RS - 26-33/2024.

Ambiente para troca de experiências

Além das apresentações artísticas durante o final de semana, o projeto prevê uma residência artística, que será realizada entre os dias 1º e 5 de dezembro, no espaço Jardim Jardim, nos Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves.

Participarão os artistas Teresa Maria Siewerdt, Renan Marcondes Cevales, Giuliano Lucas, Cláudia Góes Müller, Aun Helden e Jéssica Cruz.

A residência será um espaço de convívio e troca de informações, percursos e experiências. O encontro também contará com a participação dos artistas caxienses Richard Clown, Odelta Simonetti e Nicole Franzoi, que terão um momento de apresentação das respectivas pesquisas artísticas para intercâmbio de ideias.

Bolero, de Maurício Flórez (SP), será apresentado no domingo (30), na Tem Gente Teatrando. Gustavo Ramos / Divulgação

Programação completa

Jardim de Passagem - Teresa Maria Siewerdt (SP)

Dia 29/11 (sábado)

Percurso : EPI Floresta até EPI Imigrante, às 9h

: EPI Floresta até EPI Imigrante, às 9h Informações para participar : (54) 99937-3487

: (54) 99937-3487 Performance itinerante concebida para meios de transporte coletivo. Um ônibus carrega um grupo de pessoas que trazem consigo flores. O interior do veículo se transforma em um jardim efêmero. Ao final do trajeto, as plantas são doadas a desconhecidos. A obra propõe uma inversão poética: não é o corpo que entra no jardim, mas o jardim que atravessa a cidade, abrindo brechas de encontro, cuidado e escuta nos fluxos cotidianos.

Dança Contemporânea em Domicílio - Cláudia Góes Müller (MG)

Horários para entrega:

Dia 29/11 , das 10h até 13h

, das 10h até 13h Dia 30/11 (domingo), das 15h até 18h

(domingo), das 15h até 18h Pedido de entrega pelo WhatsApp: (54) 99937-3487

(54) 99937-3487 “Dança Contemporânea em Domicílio” realiza entregas de dança contemporânea em locais onde ela não é esperada, criando brechas no cotidiano. Essa performance usa a conhecida imagem de entregadores de delivery para recriá-la em outros contextos. Qualquer pessoa pode solicitar gratuitamente Dança Contemporânea em Domicílio em qualquer lugar que queira recebê-la (em sua casa, escritório, loja, mercado, em uma praça, no café que frequenta).

Quanto Pesa o Invisível? - Giuliano Lucas (POA/RJ)

Dia 29/11 , 14h30min

, 14h30min Percurso : comçea na Praça Dante Alighieri e segue até a Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami.

: comçea na Praça Dante Alighieri e segue até a Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami. Ação performática e instalação que investiga as relações entre corpo negro, memória e território na cidade de Caxias do Sul. Carregando nos ombros uma saca de 30 quilos de terra, o artista percorre lugares marcados pela presença e apagamento da população negra local, ativando o próprio corpo como altar, arquivo e gesto ritual. Entre suor, silêncio e presença, a obra evoca a espiritualidade ancestral, convoca arquivos esquecidos e devolve ao território aquilo que foi arrancado: tempo, vida, dignidade. A performance se inscreve como rito de resistência e reencantamento, onde a terra se torna oferenda e denúncia, presença, paisagem e lembra nça que insiste em não desaparecer.

Semeadouro - Jéssica Cruz (CE)

Dia 29/11 , às 17h

, às 17h Onde : Tem Gente Teatrando

: Tem Gente Teatrando A cabaça chama para a ação: é hora de lançar à terra as sementes. Uma única semente guarda a memória de todas as plantas que já foi e conecta todas as plantas que estão por vir. A performance convoca a conscientização da preservação de uma planta ancestral quase extinta hoje em dia. Cabe a cada um que a recebe em mãos semear seu futuro.

Composições de Espera - Renan Marcondes (SP)

Dia 29/11 , 18h30min

, 18h30min Onde : Ballroom Casa De Dança

: Ballroom Casa De Dança Um corpo espera entre cadeiras algo ou alguém que nunca chega. Aos poucos, materializa essa espera através de recombinações entre os gestos de abraçar, trazer para perto de si, distanciar e pausar. Um simples barbante adornado com folhas do local onde a ação se realiza é amarrado ao longo do corpo do performer de forma a materializar o espaço entre seus membros e desenhar seu corpo no espaço, tornando assim visível como cada gesto altera o espaço ao seu redor.

Réquiem Nº 7 - Aun Helden (SP)

Dia 29/11 , às 19h30min

, às 19h30min Onde : Ballroom Casa de Dança

: Ballroom Casa de Dança Composto em três atos, o trabalho mostra a abstração de um corpo que carrega uma veste-ícone de transformações, dores, desejos e que ecoam e provocam olhares diversos. Valendo-se de recursos como roupa, luzes, líquidos e fumaças, a intérprete reverbera em si e no entorno uma palavra que evoca muitos ou outros sentidos para uma mesma arqueologia corporal.

Bichos Tubulares, Mares Internos - Isabela Sá Roriz (RJ)

Dia 30/11 , das 10h às 16h

, das 10h às 16h Onde : Parque Municipal Getúlio Vargas (Macaquinhos)

: Parque Municipal Getúlio Vargas (Macaquinhos) O projeto prevê uma intervenção na natureza com esculturas moles, produzidas manualmente em elastômeros de silicone, materiais industrialmente usados para a produção de próteses humanas. Numa instalação-ação, as peças transparentes, aquosas em matérias de densidade corpórea, são suspensas ou colocadas em árvores, em espaço público como instrumentos para ativações sensoriais.

Um Abismo Atrás de Você - Elcio Rossini (POA)

Colaboração com Alexsander Vidaleti (POA) e Paola Kirst (POA)

Dia 30/11 , às 16h

, às 16h Onde : Tem Gente Teatrando-Espaço Cultural

: Tem Gente Teatrando-Espaço Cultural Uma mesa repleta de objetos de vidro é a arena onde se trava um embate constante. Dois performers estão posicionados nas extremidades da mesa. A tarefa que desempenham consiste em empurrar esses objetos de vidro de um extremo ao outro. Os vidros empurrados produzem atrito com a superfície da mesa, batem uns contra os outros, produzindo um som estridente que oscila entre a violência e a delicadeza, criando uma paisagem sonora complexa. A musicalidade ruidosa dos objetos em constante colisão ocupa o espaço sugerindo que vivemos a iminência de algo que pode a qualquer momento quebrar, estilhaçar.

Dança Macabra - Laura Samy (RJ)

Dia 30/11 , às 17h

, às 17h Onde : Tem Gente Teatrando. Trabalho indicado para maiores de 16 anos.

: Tem Gente Teatrando. Trabalho indicado para maiores de 16 anos. Um cubo que se mexe sozinho, uma mulher que desaparece, ou o pássaro negro da bruxa que agora anda solto pelo mundo, sem ter mais um ombro onde pousar. Uma performance solo criada a partir de reflexões acerca das representações do macabro, da morte e da sobrevivência.

Estudos Sobre Mover - Rebeca Tadiello (SP)

Dia 30/11 , às 18h30min

, às 18h30min Onde : Tem Gente Teatrando

: Tem Gente Teatrando O solo é um trabalho de pesquisa de movimento em que possibilidades de movimentação são testadas a partir de certos motes e isso conduz uma dança que se desdobra no ato investigativo. Trata-se de um estudo em que o movimento testa possíveis relações com a segmentação, trazida como uma imagem e como uma qualidade poética disparadora de questões a serem debatidas no corpo.

Bolero - Maurício Flórez (SP)

Dia 30/11 , às 19h30min

, às 19h30min Onde : Tem Gente Teatrando

: Tem Gente Teatrando É uma dança de espírito romântico, composta por um encadeamento gestual cuidadosamente desenhado onde o performer entra em contato erótico com os atributos de continuidade crescente, acumulação e força, presentes numa das músicas mais importantes do século 20, criada por Maurice Ravel em 1928. A coreografia de ar flamenco confere protagonismo ao movimento das mãos, gerando imagens que insinuam pinturas e esculturas do período barroco da arte para evocar interpretações viscerais e femininas da história da dança.

