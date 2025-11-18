Com observação noturna do céu próximo ao Cânion Fortaleza, Jornada dos Aparados da Serra ocorre nos dias 28 e 29

Cambará do Sul receberá na próxima semana uma série de painéis, mostras e conversas dentro da Jornada dos Aparados da Serra - Diálogos da Paisagem. As atividades ocorrem nos dias 28 e 29, sexta-feira e sábado, no auditório da Casa do Turista (Av. Getúlio Vargas, 1.720, no Centro). A inscrição é gratuita, com limite de 100 participantes, por meio deste link.
A iniciativa é do Instituto Vento, capitaneada por meio do projeto EtnoLAB, com a proposta de ver, pensar e proteger a paisagem cultural da região.
Para isso, irão participar, entre outros nomes, a diretora do Museu da Natureza, Rosa Trakalo, e a arquiteta do Museu do Homem Americano, Elizabete Buco — ambas instituições da Serra da Capivara, no Piauí. Também serão painelistas o estilista Walter Rodrigues, que coordena a série Iconografias do Brasil, e moradores e autoridades da região.
Um dos momentos mais aguardados é a observação noturna do céu próximo ao Cânion Fortaleza, no Parque Nacional da Serra Geral (veja abaixo a programação completa).
O EtnoLAB, viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, tem o objetivo de promover a economia criativa e a paisagem cultural especialmente de Cambará, São José dos Ausentes e São Francisco de Paula. Além da jornada, estão em curso oficinas de literatura e publicação de conteúdos para memória do projeto e distribuição.
Programação
Sexta-feira (28)
8h30min - Abertura, com apresentação dos temas e abordagens da Jornada.
- André Costantin – Instituto Vento.
8h45min - Cidades e Territórios - A natureza como patrimônio: Painel sobre os horizontes e desafios da paisagem nos territórios de Cambará do Sul, São Francisco de Paula e São José dos Ausentes.
- Andrews Mohr – Sec. de Turismo de Cambará do Sul.
- Rafael Vieira Castello Costa – Sec. de Turismo de São Francisco de Paula.
- Sabrina Flores – Presidente da Associação dos Guias de São José dos Ausentes.
9h45min - Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul - Unesco: Turismo, cultura e geoconservação para o desenvolvimento territorial integrado. Relato do Projeto Geoparque UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) nos Aparados da Serra – em territórios do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
- Gislael Floriano - Diretor Executivo do Geoparque Mundial da UNESCO Caminhos dos Cânions do Sul.
10h30min - Iconografia local: Pertencimento, ancestralidade e inovação. A paisagem cultural como acervo de referências para a economia criativa dos territórios.
- Walter Rodrigues - Estilista e autor da série de pesquisas e publicações Iconografias do Brasil.
- Mediação: Daniel Herrera – Fotógrafo; coordenador EtnoLAB Aparados da Serra / Instituto Vento.
13h30min- Museu da Natureza - Uma história arqueológica. Uma ponte dos Aparados à Serra da Capivara, em relatos do histórico, da presença e das conexões sociais, culturais e ambientais dos Museus da Natureza e do Homem Americano, no Piauí.
- Rosa Trakalo – Coordenadora dos Museus da Natureza e do Homem Americano (Fumdham – Fundação Museu do Homem Americano).
- Elizabete Buco – Arquiteta do Museu da Natureza e da infraestrutura de acesso público dos sítios arqueológicos do Parque Nacional Serra da Capivara (Piauí); autora do livro Turismo Arqueológico - Região do Parque Nacional Serra da Capivara.
15h15min - Balduíno Rambo - Viajante e visionário dos Aparados. A vida e as contribuições da obra do Padre Balduíno Rambo para a região dos Aparados da Serra.
- Dilermando Cattaneo – Geógrafo e professor da UFRGS; pesquisador em territórios e territorialidades, comunidades tradicionais e povos originários.
16h30min - Campos de Cima da Serra - Berço das Águas. Os campos de altitude e os mananciais dos Aparados da Serra – um ecossistema especial no Bioma Mata Atlântica.
- Vania Elisabete Schneider – Bióloga (UCS), Mestre em Engenharia Civil (UNICAMP), Doutora em Engenharia de Recursos Hídricos e Saneamento (IPH/UFRGS), Gestão de Resíduos Perigosos (Carl Duisberg Geselschaft - Alemanha)
17h15min - Nas pegadas do Leão-Baio e Lobo-Guará. Pesquisas, observações, registros e histórias da fauna dos Aparados da Serra.
- Fábio Mazim – ecólogo especialista em carnívoros, coordenador de projetos de monitoramento da fauna e de turismo de observação de animais nos Aparados da Serra.
* Projeção do curta-metragem Nas Pegadas do Leão-Baio e Lobo-Guará(5 min.)
20h - "O Céu Fincado no Chão" - Sob as estrelas do Sul. O caos e o cosmos nos peraus: como o conhecimento do céu, entre mitos, ritos e ditos, define a cultura peculiar da região.
- Condução de Nivaldo Pereira – escritor, pesquisador de astrologia e etnoastronomia; autor dos livros Deus Morto no Pampae Jeitos de Ser Brasil.
* Observação do céu em sítio nas imediações do Cânion Fortaleza (com apoio de transporte ao local).
* Em caso de mau tempo, a atividades será realizada no auditório da Casa do Turista.
* Previsão de duração: 2 horas.
Sábado (29)
8h30min- Parques nacionais dos Aparados - Trajetória e Conservação. O histórico, a presença e os cenários atuais dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral.
- Eridiane Lopes da Silva - Analista Ambiental e Chefe do Núcleo de Gestão Integrada Aparados da Serra Geral / ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
9h30min- Caminhos e Travessias da Paisagem. As ocupações da paisagem, no passado e no presente, e o turismo - como atividade central dos territórios – nas visões dos conhecedores dos caminhos dos Aparados.
- Sebastião Fonseca de Oliveira – escritor e pesquisador da história do povoamento dos Campos de Cima da Serra; autor do livro Aurorescer das Sesmarias Serranas.
- Michel Quadros Velho – Guia de Ecoturismo. Professor e historiador; pós-graduado em relações internacionais, diplomacia e geopolítica.
- Frank Cardoso Lummertz – Mestre em história UDESC, guia de ecoturismo; autor do estudo A Roça da Estância: memória e experiência dos trabalhadores rurais nos Aparados da Serra.
10h45min - Gado Franqueiro - Cartografia afetiva. Pré-lançamento do livro O gado franqueiro do Rio Grande Do Sul – Cartografia Afetiva
- Autora: Alessandra Rech
11h - Vozes das Grotas e Peraus - Moradores Tradicionais. Memória, ancestralidade e permanência das comunidades tradicionais nos territórios dos Aparados da Serra.
- Maribel Edira Klipel da Silva – representante de comunidade tradicional (Povo dos Peraus), Cambará do Sul (RS).
- Paulo Volnei de Aguiar – morador da Comunidade Quilombola São Roque – Pedra Branca, Praia Grande (SC).
12h15min- Encerramento da Jornada