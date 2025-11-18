Com observação noturna do céu próximo ao Cânion Fortaleza, Jornada dos Aparados da Serra ocorre nos dias 28 e 29

Borda do Cânion Fortaleza, no Parque Nacional da Serra Geral, em Cambará do Sul. Daniel Herrera / Instituto Vento / Divulgação

Cambará do Sul receberá na próxima semana uma série de painéis, mostras e conversas dentro da Jornada dos Aparados da Serra - Diálogos da Paisagem. As atividades ocorrem nos dias 28 e 29, sexta-feira e sábado, no auditório da Casa do Turista (Av. Getúlio Vargas, 1.720, no Centro). A inscrição é gratuita, com limite de 100 participantes, por meio deste link.

A iniciativa é do Instituto Vento, capitaneada por meio do projeto EtnoLAB, com a proposta de ver, pensar e proteger a paisagem cultural da região.

Para isso, irão participar, entre outros nomes, a diretora do Museu da Natureza, Rosa Trakalo, e a arquiteta do Museu do Homem Americano, Elizabete Buco — ambas instituições da Serra da Capivara, no Piauí. Também serão painelistas o estilista Walter Rodrigues, que coordena a série Iconografias do Brasil, e moradores e autoridades da região.

Um dos momentos mais aguardados é a observação noturna do céu próximo ao Cânion Fortaleza, no Parque Nacional da Serra Geral (veja abaixo a programação completa).

O EtnoLAB, viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, tem o objetivo de promover a economia criativa e a paisagem cultural especialmente de Cambará, São José dos Ausentes e São Francisco de Paula. Além da jornada, estão em curso oficinas de literatura e publicação de conteúdos para memória do projeto e distribuição.

Programação

Sexta-feira (28)

8h30min - Abertura, com apresentação dos temas e abordagens da Jornada.

André Costantin – Instituto Vento.

8h45min - Cidades e Territórios - A natureza como patrimônio: Painel sobre os horizontes e desafios da paisagem nos territórios de Cambará do Sul, São Francisco de Paula e São José dos Ausentes.

Andrews Mohr – Sec. de Turismo de Cambará do Sul.

Rafael Vieira Castello Costa – Sec. de Turismo de São Francisco de Paula.

Sabrina Flores – Presidente da Associação dos Guias de São José dos Ausentes.

9h45min - Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul - Unesco: Turismo, cultura e geoconservação para o desenvolvimento territorial integrado. Relato do Projeto Geoparque UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) nos Aparados da Serra – em territórios do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Gislael Floriano - Diretor Executivo do Geoparque Mundial da UNESCO Caminhos dos Cânions do Sul.

10h30min - Iconografia local: Pertencimento, ancestralidade e inovação. A paisagem cultural como acervo de referências para a economia criativa dos territórios.

Walter Rodrigues - Estilista e autor da série de pesquisas e publicações Iconografias do Brasil.

Mediação: Daniel Herrera – Fotógrafo; coordenador EtnoLAB Aparados da Serra / Instituto Vento.

13h30min- Museu da Natureza - Uma história arqueológica. Uma ponte dos Aparados à Serra da Capivara, em relatos do histórico, da presença e das conexões sociais, culturais e ambientais dos Museus da Natureza e do Homem Americano, no Piauí.

Rosa Trakalo – Coordenadora dos Museus da Natureza e do Homem Americano (Fumdham – Fundação Museu do Homem Americano).

Elizabete Buco – Arquiteta do Museu da Natureza e da infraestrutura de acesso público dos sítios arqueológicos do Parque Nacional Serra da Capivara (Piauí); autora do livro Turismo Arqueológico - Região do Parque Nacional Serra da Capivara.

15h15min - Balduíno Rambo - Viajante e visionário dos Aparados. A vida e as contribuições da obra do Padre Balduíno Rambo para a região dos Aparados da Serra.

Dilermando Cattaneo – Geógrafo e professor da UFRGS; pesquisador em territórios e territorialidades, comunidades tradicionais e povos originários.

16h30min - Campos de Cima da Serra - Berço das Águas. Os campos de altitude e os mananciais dos Aparados da Serra – um ecossistema especial no Bioma Mata Atlântica.

Vania Elisabete Schneider – Bióloga (UCS), Mestre em Engenharia Civil (UNICAMP), Doutora em Engenharia de Recursos Hídricos e Saneamento (IPH/UFRGS), Gestão de Resíduos Perigosos (Carl Duisberg Geselschaft - Alemanha)

17h15min - Nas pegadas do Leão-Baio e Lobo-Guará. Pesquisas, observações, registros e histórias da fauna dos Aparados da Serra.

Fábio Mazim – ecólogo especialista em carnívoros, coordenador de projetos de monitoramento da fauna e de turismo de observação de animais nos Aparados da Serra.

* Projeção do curta-metragem Nas Pegadas do Leão-Baio e Lobo-Guará(5 min.)

20h - "O Céu Fincado no Chão" - Sob as estrelas do Sul. O caos e o cosmos nos peraus: como o conhecimento do céu, entre mitos, ritos e ditos, define a cultura peculiar da região.

Condução de Nivaldo Pereira – escritor, pesquisador de astrologia e etnoastronomia; autor dos livros Deus Morto no Pampae Jeitos de Ser Brasil.

* Observação do céu em sítio nas imediações do Cânion Fortaleza (com apoio de transporte ao local).

* Em caso de mau tempo, a atividades será realizada no auditório da Casa do Turista.

* Previsão de duração: 2 horas.

Sábado (29)

8h30min- Parques nacionais dos Aparados - Trajetória e Conservação. O histórico, a presença e os cenários atuais dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral.

Eridiane Lopes da Silva - Analista Ambiental e Chefe do Núcleo de Gestão Integrada Aparados da Serra Geral / ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.

9h30min- Caminhos e Travessias da Paisagem. As ocupações da paisagem, no passado e no presente, e o turismo - como atividade central dos territórios – nas visões dos conhecedores dos caminhos dos Aparados.

Sebastião Fonseca de Oliveira – escritor e pesquisador da história do povoamento dos Campos de Cima da Serra; autor do livro Aurorescer das Sesmarias Serranas.

Michel Quadros Velho – Guia de Ecoturismo. Professor e historiador; pós-graduado em relações internacionais, diplomacia e geopolítica.

Frank Cardoso Lummertz – Mestre em história UDESC, guia de ecoturismo; autor do estudo A Roça da Estância: memória e experiência dos trabalhadores rurais nos Aparados da Serra.

10h45min - Gado Franqueiro - Cartografia afetiva. Pré-lançamento do livro O gado franqueiro do Rio Grande Do Sul – Cartografia Afetiva

Autora: Alessandra Rech

11h - Vozes das Grotas e Peraus - Moradores Tradicionais. Memória, ancestralidade e permanência das comunidades tradicionais nos territórios dos Aparados da Serra.

Maribel Edira Klipel da Silva – representante de comunidade tradicional (Povo dos Peraus), Cambará do Sul (RS).

Paulo Volnei de Aguiar – morador da Comunidade Quilombola São Roque – Pedra Branca, Praia Grande (SC).