Cultura e Lazer

Ho, ho, ho!
Notícia

Com atividades culturais, gastronômicas e intervenções no comércio, programação de Natal do Sesc Caxias do Sul segue até 20 de dezembro

Um dos destaques é o retorno da ação itinerante “Picape do Papai Noel”, entre os dias 10 e 22, que levará música e interação ao comércio

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS