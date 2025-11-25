Com atividades culturais, gastronômicas e intervenções no comércio, programação de Natal do Sesc Caxias do Sul segue até 20 de dezembro

Sesc será palco de apresentações natalinas durante o mês de dezembro. Sesc Caxias do Sul / Divulgação

Com ações culturais, oficinas temáticas, atividades físicas especiais e espetáculos, a programação Tempo de Natal, realizada pelo Sesc Caxias do Sul em parceria com Senac, Sindilojas, Sindigêneros e CDL, segue até o dia 20 de dezembro.

Nesta semana, até o dia 26, a Biblioteca do Sesc recebe a oficina infantil “Cartões dos Sonhos”, que retorna de 1º a 3 de dezembro no ginásio da unidade.

A partir de dezembro, a agenda se intensifica. Um dos destaques é o retorno da ação itinerante “Picape do Papai Noel”, entre os dias 10 e 22, que levará música e interação ao comércio de Caxias do Sul, São Marcos e Flores da Cunha.

A programação também terá atividades físicas temáticas, como as aulas especiais do Natal em Movimento, entre 8 e 13 de dezembro, e momentos de convivência, como o Natal na Varanda, com música ao vivo no dia 12.

No dia 18, o Sesc recebe duas atrações especiais: a apresentação do Grupo Vozes do Sul, seguida do espetáculo “Laços de Natal – Quando a Casa se Enche de Luz”. Para esse evento, o público deverá doar 1 kg de alimento, que será destinado à Casa Anjos Voluntários. No dia seguinte, os alimentos arrecadados serão entregues à entidade.

Encerrando a edição, o Festival Gastronômico Especial de Natal será realizado no restaurante do Sesc no dia 20 de dezembro, a partir das 11h15.

Confira a programação completa

Oficina de Natal para Crianças – “Cartões dos Sonhos”

Data: 24 a 26 de novembro

Horário: 9h às 14h

Local: Biblioteca do Sesc

Acendimento das Luzes de Natal

Data: 1 de dezembro

Horário: 19h

Locais: Sesc, Senac e Sindicatos parceiros

Oficina de Natal – “Cartões dos Sonhos”

Data: 1 a 3 de dezembro

Horário: 14h

Local: Ginásio do Sesc

Oficina “Produção de cartões Natalinos”

Data: 1 a 3 de dezembro

Horário: Manhã e tarde

Local: Senac Caxias do Sul

Oficina “Caixas de Luz – “Presentes Internos”

Data: 1 a 5 de dezembro

Horário: 10h30 e 14h

Local: Senac Caxias do Sul

Teatro a Mil – “ A Revolta dos Perus”, com grupo TIA

Data: 4 de dezembro

Horário: Manhã e tarde

Local: escolas de Caxias do Sul

Projeto “O Presente da Leitura”

Data: 1 a 19 de dezembro

Horário: 8h às 18h

Início do “Picape do Papai Noel”

Data: 10 a 22 de dezembro

Local: Comércio local de Caxias do Sul, São Marcos e Flores da Cunha

Confira o cronograma nas redes sociais do Sindilojas, Sindigêneros e CDL

Natal em Movimento – Aulas Especiais de Ginástica

Data: 8 a 12 de dezembro

Horário: Confirmar diretamente na academia do Sesc

Local: Academia do Sesc

Natal em Movimento – Aula Especial de Yoga

Data: 13 de dezembro

Horário: 10h30

Local: Ginásio do Sesc

Exposição “Caixas de Luz – Presentes Internos”

Data: 8 a 19 de dezembro

Horário: 8h às 18h

Local: Sesc Caxias do Sul

Releituras Natalinas

Data: 10 a 12 de dezembro

Horário: 14h

Local: Biblioteca Sesc do Sesc Caxias do Sul

Natal na varanda - Música ao vivo

Data: 12 de dezembro

Horário: 12h

Local: Varanda do Sesc

Cortejo de Natal

Data: 16 de dezembro

Horário: 14h

Local: Comércio local de Caxias do Sul

Apresentação do Grupo Vozes do Sul

Data: 18 de dezembro

Horário: 19h20

Local: Sesc Caxias do Sul

Apresentação do Espetáculo “Laços de Natal – Quando a Casa se Enche de Luz”

Data: 18 de dezembro

Horário: 20h

Local: Sesc Caxias do Sul

Festival Gastronômico – Especial de Natal