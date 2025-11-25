Com atividades culturais, gastronômicas e intervenções no comércio, programação de Natal do Sesc Caxias do Sul segue até 20 de dezembro

Com ações culturais, oficinas temáticas, atividades físicas especiais e espetáculos, a programação Tempo de Natal, realizada pelo Sesc Caxias do Sul em parceria com Senac, Sindilojas, Sindigêneros e CDL, segue até o dia 20 de dezembro.
Nesta semana, até o dia 26, a Biblioteca do Sesc recebe a oficina infantil “Cartões dos Sonhos”, que retorna de 1º a 3 de dezembro no ginásio da unidade.
A partir de dezembro, a agenda se intensifica. Um dos destaques é o retorno da ação itinerante “Picape do Papai Noel”, entre os dias 10 e 22, que levará música e interação ao comércio de Caxias do Sul, São Marcos e Flores da Cunha.
A programação também terá atividades físicas temáticas, como as aulas especiais do Natal em Movimento, entre 8 e 13 de dezembro, e momentos de convivência, como o Natal na Varanda, com música ao vivo no dia 12.
No dia 18, o Sesc recebe duas atrações especiais: a apresentação do Grupo Vozes do Sul, seguida do espetáculo “Laços de Natal – Quando a Casa se Enche de Luz”. Para esse evento, o público deverá doar 1 kg de alimento, que será destinado à Casa Anjos Voluntários. No dia seguinte, os alimentos arrecadados serão entregues à entidade.
Encerrando a edição, o Festival Gastronômico Especial de Natal será realizado no restaurante do Sesc no dia 20 de dezembro, a partir das 11h15.
Confira a programação completa
Oficina de Natal para Crianças – “Cartões dos Sonhos”
- Data: 24 a 26 de novembro
- Horário: 9h às 14h
- Local: Biblioteca do Sesc
Acendimento das Luzes de Natal
- Data: 1 de dezembro
- Horário: 19h
- Locais: Sesc, Senac e Sindicatos parceiros
Oficina de Natal – “Cartões dos Sonhos”
- Data: 1 a 3 de dezembro
- Horário: 14h
- Local: Ginásio do Sesc
Oficina “Produção de cartões Natalinos”
- Data: 1 a 3 de dezembro
- Horário: Manhã e tarde
- Local: Senac Caxias do Sul
Oficina “Caixas de Luz – “Presentes Internos”
- Data: 1 a 5 de dezembro
- Horário: 10h30 e 14h
- Local: Senac Caxias do Sul
Teatro a Mil – “ A Revolta dos Perus”, com grupo TIA
- Data: 4 de dezembro
- Horário: Manhã e tarde
- Local: escolas de Caxias do Sul
Projeto “O Presente da Leitura”
- Data: 1 a 19 de dezembro
- Horário: 8h às 18h
Início do “Picape do Papai Noel”
- Data: 10 a 22 de dezembro
- Local: Comércio local de Caxias do Sul, São Marcos e Flores da Cunha
- Confira o cronograma nas redes sociais do Sindilojas, Sindigêneros e CDL
Natal em Movimento – Aulas Especiais de Ginástica
- Data: 8 a 12 de dezembro
- Horário: Confirmar diretamente na academia do Sesc
- Local: Academia do Sesc
Natal em Movimento – Aula Especial de Yoga
- Data: 13 de dezembro
- Horário: 10h30
- Local: Ginásio do Sesc
Exposição “Caixas de Luz – Presentes Internos”
- Data: 8 a 19 de dezembro
- Horário: 8h às 18h
- Local: Sesc Caxias do Sul
Releituras Natalinas
- Data: 10 a 12 de dezembro
- Horário: 14h
- Local: Biblioteca Sesc do Sesc Caxias do Sul
Natal na varanda - Música ao vivo
- Data: 12 de dezembro
- Horário: 12h
- Local: Varanda do Sesc
Cortejo de Natal
- Data: 16 de dezembro
- Horário: 14h
- Local: Comércio local de Caxias do Sul
Apresentação do Grupo Vozes do Sul
- Data: 18 de dezembro
- Horário: 19h20
- Local: Sesc Caxias do Sul
Apresentação do Espetáculo “Laços de Natal – Quando a Casa se Enche de Luz”
- Data: 18 de dezembro
- Horário: 20h
- Local: Sesc Caxias do Sul
Festival Gastronômico – Especial de Natal
- Data: 20 de dezembro
- Horário: 11h15 e 14h
- Local: Restaurante do Sesc