Coletivo Enredo estreia o espetáculo "TESPIS" com duas sessões neste sábado, em Caxias do Sul

Espetáculo parte de uma imersão teórica e prática dos integrantes do Coletivo Enredo, propondo um olhar contemporâneo sobre personagens e arquétipos da tragédia grega Coletivo Enredo / Divulgação

O Coletivo Enredo, de Caxias do Sul, estreia neste sábado o espetáculo “TESPIS”, uma imersão contemporânea no teatro grego que revisita figuras como Prometeu, Medeia, Édipo e Lisístrata. As sessões serão às 16h e 20h na Sala Valentim Lazzarotto, no Centro de Cultura Ordovás e os ingressos estão à venda a R$ 20 e R$ 10 (meia entrada) com os integrantes da peça.

Dirigida pelo chileno Cristian Beltrán, a peça foi escrita coletivamente e revisita figuras míticas do cânone grego, como Prometeu (o titã acorrentado por roubar o fogo dos deuses), Medeia (a feiticeira) Édipo (condenado a um destino cruel) e Lisístrata (a primeira mulher que se atreveu a dizer “não”). Ao olhar para estes personagens trágicos e cômicos com um viés atual, a dramaturgia destaca cenas como o embate entre Medeia e Jocasta e a irrupção crítica de Lisístrata, que conecta o universo antigo às urgências sociais contemporâneas.

O diretor explica que o trabalho resulta de oito meses de estudos feitos em grupo pelo elenco, que reúne nove artistas com trajetórias no palco e no audiovisual:

A atriz Vera Seco também assina os figurinos do espetáculo Coletivo Enredo / Divulgação

- É um projeto que partiu de uma imersão teórico-prática, onde a gente se propõe a trabalhar a tragédia grega e o coro grego como objetos de estudo, trazendo essa potência ancestral ressignificada para uma cena contemporânea. Nisto, buscamos entender como alguns questionamentos que vêm desde aquele período se mantêm vivos na sociedade atual - destaca Beltrán.

O elenco conta com Arthur Carvalho, Caroline Becker, Gabriel Zimmermann, Luiza Cioatto, Letícia Foscarini, Marcelo Casagrande, Paula de Marco, Rodrigo Flores e Vera Seco. A produção conta ainda com trilha sonora original de Alexandre Fritzen e figurinos de Vera Seco.

SERVIÇO

O quê: espetáculo "TESPIS", do Coletivo Enredo

Onde: Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás – Sala Valentim Lazzarotto

Quando: 22 de novembro, às 16h e às 20h

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Classificação: 16 anos