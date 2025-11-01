Cultura e Lazer

Almanaque
Notícia

Clubes do livro se tornam espaços de diálogo e compartilhamento de experiências em Caxias do Sul

Esses grupos têm se popularizado e virado tendência não apenas entre os interessados em literatura, mas também por quem deseja criar o hábito de ler ou aumentar seu repertório

Gabriela Alves

