Clubes do livro se tornam espaços de diálogo e compartilhamento de experiências em Caxias do Sul

Juliana Mandelli, servidora pública, (à esquerda) e Roberta Saldanha participam do clube Leia Mulheres, em Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agenica RBS

Apesar de a união entre leitura e conversa não parecer combinar, um espaço de acolhimento, debate e fomento à leitura tem caído no gosto de centenas de leitores. Os clubes do livro vem crescendo em diversos espaços, desde universidades, até cafeterias e grupos de amigos. O objetivo é o mesmo: incentivar a leitura e debater sobre as obras lidas.

A ideia, no entanto, não é nova. A história da Grécia antiga, por exemplo, registra a existência dos sympósions, encontros da elite intelectual, que se reunia para beber e conversar sobre artes, literatura e história.

Atualmente, os clubes do livro tornaram-se tendência entre os leitores que buscam uma comunidade para compartilhar impressões, fazer amizades ou até mesmo retomar ou criar o hábito da leitura.

Conforme a professora Samira Dall Agnol, mediadora do Clube de Leitura Entre Estantes & Páginas, da Biblioteca Central da Universidade de Caxias do Sul (UCS), a partir da pandemia de covid-19, a tendência começou a ganhar força.

— Os clubes já existiam lá na década de 1970 e 80 e foram minguando. Então, os leitores ficaram sem nenhum tipo de amparo, porque cada um lia por si. Com a pandemia, a gente teve essa retomada, nos reorganizamos de forma online e os clubes de leitura começaram a ter uma força maior — contextualiza a professora.

Com a experiência dos clubes, além do incentivo à leitura, os participantes também são motivados a interagir entre si, apresentar sua opinião e compreensão sobre os enredos lidos e debater sobre as histórias.

— O clube, nesse sentido, serve muito para a gente encontrar outras vozes e outras formas de entender aquela mesma leitura. Ter com quem dialogar sobre literatura — explica Samira.

A participação nos clubes, inclusive, inspiraram uma pesquisa científica em andamento pela professora. A ideia é entender como é que a leitura reverbera nas pessoas, por que elas querem estar juntas, em um clube, para ler. Além disso, a pesquisa se propõe a discernir quais são as diferenças tem entre ler de forma autônoma e ler em companhia de outras pessoas com o clube.

— Ainda estou em fase de levantamento dos dados, mas o que eu posso dizer é que as pessoas querem ler em conjunto, primeiro, para conversar sobre as obras, trocar impressões, trocar experiências, mas também para aprender. Então, tem muito dessa demanda de entender como a gente lê melhor, como a gente pode ampliar o nosso horizonte de leitura — antecipa.

Enquanto mediadora de dois clubes, Sobre Leituras e Livros (online) e Entre Estantes & Páginas (presencial), Samira observa que a vivência se assemelha a uma ida a um museu.

— A gente esquece, às vezes, que o texto literário é uma obra de arte. E, por exemplo, quando a gente vai num museu, a gente tem essa ideia de olhar pra um quadro e ficar pensando na técnica, pincéis, cores e luz. Funciona também com a literatura. De olhar para o livro e entender que relação aquele livro tem com o seu contexto, que relação ele tem conosco hoje e como ele é composto, em termos de teoria literária — analisa.

Dividindo impressões e vivências na literatura

Brenda da Silva (à esquerda), Samira e Arthur Oliveira, integrantes do clube do livro da UCS. Ulisses Castro / Agencia RBS

O clube do livro da Biblioteca Central da UCS, mediado pela professora Samira e coordenado pela professora Michele Baptista, começou no mês de agosto de 2025, e é aberto para participação da comunidade em geral. São reuniões mensais, cada uma abordando uma obra específica, já estabelecida e com o cronograma disponível neste link.

Os encontros têm reunido cerca de 10 a 12 participantes mensalmente, entre homens e mulheres, de diversas profissões. É o caso de Brenda da Silva, de 24 anos, mestranda em Letras na UCS, e Arthur Oliveira, de 20 anos, técnico em fabricação mecânica.

Os dois participam do Clube desde os primeiros encontros com o mesmo objetivo: ampliar o repertório de leitura e trocar ideias e opiniões sobre os enredos.

— Eu sempre li. Desde pequena é um hábito. Minha graduação é em licenciatura em letras, foi quando eu me debrucei mais na literatura brasileira, que é o que eu mais gosto de ler. Eu nunca tinha participado de um clube e eu entrei justamente para poder explorar mais outros tipos de leitura. Eu nunca tinha lido, por exemplo, a literatura russa. É algo interessante e que incentiva a gente a descobrir novas leituras — observa Brenda.

Ela, que normalmente lê sozinha, encontrou no clube uma forma de "sair da zona de conforto" e, ao mesmo tempo, continuar com o hábito de ler durante o período do mestrado em Letras e Cultura.

No mesmo clube, mas com hábitos e interesses distintos, o técnico em fabricação mecânica Arthur Oliveira, de 20 anos, conta que procurou o grupo como uma forma de incentivar e fortalecer a rotina de leitura.

— Eu lia bem casualmente até o Ensino Médio. Eu lia um livro de vez em quando. Comecei a me interessar a partir de um clube de contos que comecei a participar. A gente lia uma série de contos de um determinado autor. E foi ali que eu comecei a criar um hábito de leitura — relembra.

O interesse surgiu quando ele começou a escrever contos, a partir da participação no clube do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, onde completou o Ensino Médio.

— Quando eu comecei a escrever, me deu ainda mais vontade de ler, porque eu percebi que era muito limitado. E aí, eu comecei a querer ler muito mais — admite.

Apesar de não ter vinculo com a UCS, Arthur ficou sabendo do clube do livro pela internet e resolveu se inscrever, porque sentia falta de ter com quem dividir pensamentos, opiniões e impressões sobre as leituras.

— Eu só trabalho. E eu leio, mas eu não conheço muitos leitores. Eu vivo enchendo o saco dos meus amigos, porque fico falando de livro para eles, fico recomendando livro. Eu pensei: "vou parar de incomodar eles e vou tentar achar outros leitores" e me inscrevi no clube — relembra.

Unir visões, vivências e impressões sobre mundo, literatura, histórias e narrativas é o que constrói um clube do livro. E de acordo com a professora Samira, a percepção é de que, a cada encontro, os participantes conseguem absorver de formas diferentes os enredos apresentados nos livros.

— Uma das frases que mais se repete quando a gente está lendo livro num clube é: "esse livro ganhou muito" ou "eu enriqueci por ler em conjunto" — analisa.

Fomentar a literatura feminina

Último encontro do Leia Mulheres Caxias do Sul foi durante a Feira do Livro, na galeria Gerd Bornheim. Leia Mulheres Caxias do Sul / Divulgação

Inspiradas no projeto #readwomen2014 da autora inglesa Joanna Walsh, as amigas Juliana Gomes, Juliana Leuenroth e Michelle Henriques tiveram a ideia de criar o clube de leitura Leia Mulheres.

O primeiro encontro foi em março de 2015, em São Paulo. Em quase onze anos de existência, o clube se espalhou pelo Brasil e até fora dele, com reuniões mensais para discutir livros escritos por mulheres.

Em Caxias do Sul, o grupo chegou em 2017, por meio da escritora Ana Julia Poletto. Desde 2018, é mediado pela mestre em Letras Roberta Saldanha.

— Eu participei do primeiro encontro, que foi com Amora, da Natália Borges Polesso, como participante mesmo. Eu participei do segundo e a Ana Júlia, depois do segundo, me convidou para mediar junto com ela. Eu aceitei. Durante o ano de 2017 ficamos nós duas, aí houve um hiato de alguns meses, no primeiro semestre de 2018 — relembra Roberta.

Roberta Saldanha é mediadora do Leia Mulheres em Caxias do Sul desde 2018. Neimar De Cesero / Agenica RBS

A partir de 2018, Roberta assumiu o posto de mediadora do grupo, que tinha o antigo Instituto Tarú como ponto de encontro. Depois disso, o Leia Mulheres Caxias já passou pela Biblioteca Pública, mas como os encontros ocorrem aos sábados, não foi possível continuar. Desde 2020, os encontros ocorrem na Livraria Do Arco da Velha.

— O Leia é um grupo que tem o intento de deixar bem aberto a participação e instigar o interesse pela literatura. É um grupo gratuito. A única regra é que seja lido apenas escritoras mulheres e que seja mediado por uma mulher. Mas a participação não tem nenhum tipo de restrição quanto a gênero. Homens também podem participar — afirma.

Oportunidade para desbravar novos gêneros

Juliana Mandelli acredita que o clube ajudou a ampliar o repertório de autoras brasileiras lidas. Neimar De Cesero / Agenica RBS

Participante do clube desde 2018, a servidora pública Juliana Mandelli, conta que soube do Leia Mulheres por meio de uma rede social. Na época, decidiu ir sozinha a um encontro porque queria se desafiar a sair da zona de conforto.