Cia Teatral Musicar estreia a peça "O Mundo Mágico de Oz", no Teatro Pedro Parenti, em Caxias do Sul

Estreia nesta sexta-feira (7), a peça teatral O Mundo Mágico de Oz, da Cia Musicar, de Caxias do Sul. A apresentação será no Teatro Pedro Parenti, na Casa da Cultura, às 19h. Os ingressos estão à venda diretamente na bilheteria do local, a R$ 120 e R$ 60 (meia-entrada).
Inspirado no clássico da literatura infantil de L. Frank Baum, o espetáculo conta a história de Dorothy, uma menina sonhadora que, ao ser levada por um ciclone para uma terra misteriosa, parte em busca do caminho de volta para casa. Acompanhada por novos amigos, o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão Covarde, ela descobre valores como coragem, amizade e amor, enquanto enfrenta os desafios impostos pela Bruxa Má do Oeste. A direção é de Andréa Peres.
Agende-se
- O quê: estreia da peça "O Mundo Mágico de Oz", dirigida por Andréa Peres.
- Quando: sexta-feira (7), às 19h.
- Onde: Teatro Pedro Parenti, na Casa da Cultura (Rua Dr. Montaury, 1.333 - Centro - Caxias do Sul).
- Ingressos: a R$ 120 e R$ 60 (meia-entrada) diretamente na bilheteria