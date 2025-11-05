Cultura e Lazer

Agenda cultural
Notícia

Cia Teatral Musicar estreia a peça "O Mundo Mágico de Oz", no Teatro Pedro Parenti, em Caxias do Sul

Ingressos à venda diretamente na bilheteria da Casa da Cultura a partir der R$ 60

Gabriela Alves

