Chico César é atração nesta quarta-feira, destro do 12º Aldeia Sesc Caxias do Sul

Paraibano celebra 30 anos do lançamento do seu primeiro álbum, revisitando músicas e o formato original José de Holanda / Divulgação

Uma das atrações mais aguardadas do 12º Aldeia Sesc Caxias do Sul, o cantor e compositor paraibano Chico César se apresenta quarta-feira, quarta-feira, às 20h, no Teatro Murialdo (Rua Flores da Cunha, 1740).

O espetáculo, intitulado Aos Vivos, celebra os 30 anos do seu disco de estreia. O artista revisita o repertório completo do álbum em versões intimistas e cheias de emoção, incluindo clássicos como Mama África, À Primeira Vista e Beradêro.