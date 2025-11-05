Cultura e Lazer

Cultura popular
Notícia

Caxiense representará o Rio Grande do Sul em batalha de rima nacional em Belo Horizonte 

LD venceu a etapa estadual da competição, em São Leopoldo, e, agora, compete nos dias 22 e 23 de novembro em Minas Gerais

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS