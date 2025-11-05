Caxiense representará o Rio Grande do Sul em batalha de rima nacional em Belo Horizonte 

Caxiense LD vai disputar a final da batalha de rimas nacional em Belo Horizonte. RMNSTR / Divulgação

O caxiense Leonardo Camargo Dias, ou apenas LD, como é conhecido no meio da rima, vai representar o Rio Grande do Sul na batalha nacional de rimas Duelo de MCs Nacional, em Belo Horizonte, nos dias 22 e 23 de novembro.

O cantor e compositor de 23 anos começou a batalhar entre o fim de 2018 e o início de 2019. O rap já fazia parte do dia a dia, sempre no fone de ouvido ou no som em casa. No entanto, sempre músicas de artistas americanos.

— Um dia, eu estava passando pelo YouTube e eu vi umas batalhas que aconteciam aqui no Brasil, e gostei, me interessei. Comecei a treinar, treinar, treinar até chegar na minha primeira batalha, e na minha primeira batalha eu já consegui ganhar — relembra.

A seletiva que sagrou LD campeão estadual ocorreu no primeiro fim de semana de novembro, em São Leopoldo. Antes disso, ele passou pelas seletivas locais.

— O processo pra chegar até aqui onde eu estou, com a minha vaga, é um caminho tenebroso, para falar a verdade, porque não é só tu ali, não é só o teu sonho. É o sonho de todo mundo que tá envolvido ali. Eu fui muitos anos até conseguir essa vaga — orgulha-se.

Leia Mais Marcos Mion grava programa em Gramado; veja como foi o primeiro dia

Agora, o peso é maior. Além de representar Caxias, vai levar o nome do Rio Grande do Sul para a competição que já revelou nomes como o rapper Orochi, em 2015.

— Eu me sinto muito bem de estar representando o meu estado no evento mais importante das batalhas de rima. A intenção sempre foi essa: representar o meu estado, o lugar onde eu cresci e mostrar que a gente também pode. Até porque, querendo ou não, lá para cima a gente, às vezes, é muito desmerecido por ser do Rio Grande do Sul. As pessoas acham que só porque a gente é do Sul, a gente não tem pobreza, a gente não tem cultura. Eu quero chegar lá no nacional para mostrar que a gente também pode, que a gente também quer ser respeitado, que a gente também tem voz — diz.

Para chegar à final nacional da competição, cada estado precisou realizar, obrigatoriamente, oito ou 16 seletivas regionais. Os ganhadores de cada etapa estadual garantiram vaga na final nacional.

O organização do evento é da entidade Família de Rua, que nasceu em 2007, em Belo Horizonte, como um movimento espontâneo de ocupação dos espaços públicos, inspirado pela cultura Hip Hop, pelo skate e pela potência das expressões urbanas.

Cena em Caxias do Sul

Para LD, a cena hip hop em Caxias do Sul é uma grande potência. Segundo o artista, muitos saem da cidade em busca de oportunidades de crescimento no meio musical.

— Tem amigos meus que moravam comigo, que saíram daqui e praticamente não eram vistos em nada. Agora eles estão em São Paulo e lá estão voando, ganharam destaque entre os melhores MCs de São Paulo. Aqui, eu acho que tem espaço para todo mundo. Às vezes sobra espaço, porque a rapaziada não leva tão a sério, porque a gente não tem o retorno. Às vezes, a gente só quer o incentivo para continuar fazendo isso — provoca.

Agora representando a cidade e o RS na batalha de rimas, LD conta que já participou de diversas batalhas em Caxias e que observa um grande potencial nos artistas do município.