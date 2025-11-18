"Caxias promete demais", diz Juninho Afram, vocalista da banda de rock cristão Oficina G3, que se apresenta quinta na cidade

Oficina G3 traz à Caxias do Sul a turnê "DDG Reloaded Tour 2025". Eduardo Andrade / Divulgação

Com mais de três décadas de trajetória, a banda Oficina G3 desembarca em Caxias do Sul nesta quinta-feira (20) para apresentar o show da turnê DDG Reloaded Tour 2025. A apresentação será no UCS Teatro, às 19h. Ainda é possível garantir ingressos pelo site Clube do Ingresso, a partir de R$ 110 (+taxas).

O grupo paulista se consolidou como uma das mais importantes no cenário da música cristã no Brasil e na América Latina. A banda é reconhecida por sua sonoridade que mistura rock, metal, pop e elementos progressivos. A turnê celebra o álbum Depois da Guerra e trás, também, mais do Histórias e Bicicletas, com nova produção.

— A gente está chegando em Caxias do Sul com um show intenso, cheio de energia, emoção e muita história. Preparamos um repertório que atravessa várias fases da nossa caminhada, trazendo clássicos que marcaram gerações e momentos mais recentes da banda. É um show pensado pra quem acompanha o G3 há anos e também pra quem está conhecendo agora — antecipa o vocalista Juninho Afram.

A formação atual da Oficina G3 conta com Afram (vocal/guitarra), Duca Tambasco (baixo), Jean Carllos (teclado). Na setlist do show estão previstas músicas como Meus Próprios Meios, Deus Eterno, João, De Joelhos e Depois da Guerra.

— A gente sabe que o público do Sul é apaixonado, caloroso e canta alto! Queremos que Caxias tenha uma noite memorável, onde todo mundo viva com a gente cada letra, cada acorde e cada momento. Essa turnê tem sido uma celebração, não só da música, mas da relação que construímos com o público ao longo dos anos. E é por isso que estamos tão animados pra chegar aí. Caxias promete demais! — projeta Afram.

Inicialmente, o show foi anunciado com participação dos norte-americanos da Bride, que cancelou a turnê no Brasil por "eventos imprevistos". Além de Caxias, eles passariam também por Canoas e Curitiba.

Programe-se