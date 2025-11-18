Cultura e Lazer

Música e fé 
Notícia

"Caxias promete demais", diz Juninho Afram, vocalista da banda de rock cristão Oficina G3, que se apresenta quinta na cidade

A banda é reconhecida por sua sonoridade que mistura metal, pop e elementos progressivos. Ainda é possível garantir ingressos a partir de R$ 110 (+taxas) 

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS