Atração internacional
Tocando sucessos como 'Money for Nothing', banda Dire Straits Legacy apresenta show inédito em Caxias do Sul

Concerto ocorre no Ginásio do Sesi, com repertório da lendária banda britânica Dire Straits, formada na década de 1970. Ainda há ingressos disponíveis

Camila de Oliveira

