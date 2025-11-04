Tocando sucessos como 'Money for Nothing', banda Dire Straits Legacy apresenta show inédito em Caxias do Sul

A Dire Straits Legacy mantém viva a memória de canções atemporais do primeiro álbum "Wild West End". Opinião Produtora / Divulgação

Caxias do Sul recebe, pela primeira e, em sessão única, o show Dire Straits Legacy. Vai ser nesta neste sábado (8) no Ginásio do Sesi (Rua Ciro de Lavra Pinto, 818, bairro Interlagos). A abertura dos portões está marcada para às 20h.

O projeto revive a banda britânica Dire Straits, formada na década de 1970, e conhecida por sucessos como Money for Nothing, So Far Away, Sultans of Swing, Walk of Life, Romeo and Juliet.

A Dire Straits Legacy é um projeto em permanente evolução e, afastando-se do clichê de reunião ou banda tributo, mantêm viva a memória de canções atemporais do primeiro álbum Wild West End, entre muitos outros hits.

O vocalista e guitarrista principal do Dire Straits original, Mark Knopfler, não faz parte do Dire Straits Legacy. Porém, alguns membros do Dire Straits se juntaram ao projeto. Desde 2016, Alan Clark, tecladista da formação original do Dire Straits integra a banda. Ao lado dele, estão Phil Palmer (direção musical/guitarra/voz), que trabalhou com o grupo de 1990 a 1992, e também o saxofonista Mel Collins, membro do Dire Straits de 1983 a 1985.

Dire Straits Legacy conta ainda com Trevor Horn, que produziu sucessos para Tina Turner, Cher, John Legend, entre outros. O percussionista Danny Cummings integrou o Dire Straits em 1990 e participou do álbum e turnê On Every Street, faz parte desta formação atual. A banda se completa com Andy Treacey, que já gravou sucessos com Moby, Groove Armada, Robbie Willians, Ronnie Wood, entre outros, além dos italianos Marco Caviglia (guitarrista e vocalista) e Primiano Dibiase (tecladista).

Quanto custa

Os ingressos são divididos em:

Arquibancadas Money for Nothing: R$170 + taxas (meia-entrada), R$340 + taxas (inteira) e R$220 + taxas (solidário com um quilo de alimento).

R$170 + taxas (meia-entrada), R$340 + taxas (inteira) e R$220 + taxas (solidário com um quilo de alimento). Mesas Bronze Walk of Life (assento individual): R$400 + taxas.

(assento individual): R$400 + taxas. Mesas Silver Romeo and Juliet (assento individual): R$500 + taxas.

(assento individual): R$500 + taxas. Mesas Gold Tunnel of Love (assento individual): R$600 + taxas.

(assento individual): R$600 + taxas. Mesas exclusivas para seis pessoas: a partir de R$2.400 + taxas.