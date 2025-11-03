Caxias do Sul abre circuito estadual de oficinas do Projeto Murais do Sul

Em Caxias, as oficinas ocorrem no Centro de Cultura Ordovás. Antonio Valiente / Agencia RBS

Nesta sexta-feira (7), o projeto Murais do Sul abre o circuito de oficinas presenciais Como Potencializar a Arte Urbana no RS? por Caxias do Sul, no Centro de Cultura Ordovás, com atividades formativas.

As oficinas têm como objetivo fortalecer a cadeia produtiva da arte urbana, abordando desde processos curatoriais e de catalogação até modelos de financiamento, práticas seguras de pintura mural e estratégias de transformação urbana.

Cada oficina tem duração de um dia, com encontros das 10h às 12h e das 14h às 17h, e inscrições gratuitas pelo site ou pelo Instagram @muraisdosul.

As atividades serão conduzidas por artistas e profissionais com ampla experiência na área, como o artista visual, curador e gestor cultural André Venzon, que ministra a oficina Catalogar é Preciso!, abordando formação de acervo, curadoria e catalogação de arte contemporânea. Tio Trampo, artista visual, muralista e arte-educador pioneiro da arte urbana no RS, que apresenta Os Desafios do Artista Urbano na Pintura de Grandes Murais, com foco em gestão de tempo, planejamento de layout e segurança em altura.

A gestora e produtora cultural Juliana Brondani conduz Financiamento através das Leis de Incentivo e Editais, oferecendo fundamentos de gestão cultural e elaboração de projetos, com simulações práticas e estratégias de captação. Leonardo Marquez e Isa Scopel, do TransLAB.URB, apresentam Arte Pública, Urbanismo e Transformação Social, discutindo como intervenções artísticas fortalecem a vitalidade urbana e o pertencimento comunitário.

E Vinícius Amorim, Relações Públicas e produtor cultural, compartilha sua experiência em O Poder Transformador da Arte Urbana, com foco em mapeamento de locais, autorizações e captação de recursos, inspirando artistas a transformar cidades em galerias a céu aberto.

Circuito estadual

Além de Caxias, o projeto passa por Santa Cruz do Sul (08/11), Uruguaiana (14/11), Santa Maria (15/11), Passo Fundo (21/11), Ijuí (22/11), Pelotas (05/12), Capão da Canoa (12/12) e Novo Hamburgo (13/12).

Serão produzidos nove novos murais pelo estado

Após o circuito formativo, o projeto segue com uma convocatória para artistas urbanos, prevista para dezembro de 2025, que resultará na pintura de nove novos murais, um em cada cidade visitada, entre janeiro e fevereiro de 2026.

As obras simbolizam o legado do projeto: a arte como ferramenta de transformação social, cidadania e pertencimento.