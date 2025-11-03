Cultura e Lazer

Arte urbana
Notícia

Caxias do Sul abre circuito estadual de oficinas do Projeto Murais do Sul

A ideia é fortalecer a cadeia produtiva, abordando desde processos curatoriais e de catalogação até modelos de financiamento, práticas seguras de pintura mural e estratégias de transformação urbana

Gabriela Alves

