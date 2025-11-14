Casa Amarela, prédio centenário em São Francisco de Paula, começa a ser restaurada

A realização da primeira etapa do restauro é uma iniciativa do projeto Memórias de São Francisco de Paula. Lúcia Pires / Divulgação

O restauro da Casa Amarela, em São Francisco de Paula, começou nesta sexta-feira (14). Construído no início do século XX no centro da cidade, abrigou por décadas a sede da prefeitura. Em 28 de novembro de 2024, data de seu tombamento como patrimônio municipal, foi destinada à cultura. A Casa Amarela vai sediar, agora, o primeiro Centro Cultural do município.

A primeira etapa da restauração contempla pesquisa histórica, levantamentos técnicos, diagnósticos de danos e a elaboração do projeto de restauro para o novo uso. A previsão é que a primeira etapa seja concluída em agosto de 2026.

O trabalho será conduzido por equipe multidisciplinar, com execução da empresa Movimento, especializada em patrimônio cultural, sediada em Igrejinha. Ao longo do trabalho, a comunidade será convidada a participar de roda de conversa sobre a futura ocupação e a gestão do novo espaço.

