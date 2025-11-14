Cultura e Lazer

Símbolo afetivo
Notícia

Casa Amarela, prédio centenário em São Francisco de Paula, começa a ser restaurada

Local deverá se transformar no primeiro Centro Cultural do município. A previsão é que a etapa seja concluída em agosto de 2026

Camila de Oliveira

